Зеленський звернувся до українців після відвідин Куп’янсько-Лиманського напрямку (відео)

Глава держави заслухав доповідь генерала Сирського, СБУ та Націполіції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Куп’янський та Лиманський напрямки, а потім місто Харків. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні – у Харківській області. Куп’янський та Лиманський напрямки, потім місто Харків. Наші воїни, бойові бригади, командувачі. Відвідав із командою розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», – йдеться в повідомленні.

Глава держави поспілкувався з командирами та воїнами і інших бригад. – «Конкретні потреби підрозділів. І про зброю та забезпечення, і про комплектування бригад. Є речі, які мають бути зроблені, зокрема, щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей».

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«Мав честь також нагородити воїнів, які відзначились особливо, – солдатів, сержантів, офіцерів. Різні підрозділи, різний бойовий шлях, але однаково сильні українці! Пишаюся всіма! Надзвичайно приємно було нагородити наших бойових медиків. Дякую всім за захист України, за впевненість в Україні! Дякую за ваші шеврони та коїни – буду берегти», – додав він.

Також президент провів сьогодні й окремі тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та області. – «Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова, проти області та намагання окупанта посилити штурми наших позицій».

Крім того, Зеленський заслухав доповідь генерала Сирського, також очільників обласної Служби безпеки України, Національної поліції – ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону.

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«Обговорили з відповідними посадовцями – це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування. Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи», – каже президент.

На нарадах були й доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів.

«Завтра я очікую детального звіту щодо проєктів відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим. І цими тижнями ми будемо дуже активно працювати з партнерами, аби зброї та снарядів, зокрема ППО – це головне – у наших воїнів було більше. Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім, хто захищає нашу державу й людей. Слава Україні!», – завершив глава держави.

Нагадаємо, триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.