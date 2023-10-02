Україна виконала вимогу Угорщини

НАЗК вилучило угорський ОТР Bank зі списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило угорський ОТР Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це НАЗК повідомляє у Twitter.

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У заяві відомства йдеться, що під час дискусій, що тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку.

Як зазначає НАЗК, виконавши свою частину домовленостей, відомство виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

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«НАЗК очікує, що OTP Bank без зволікань дотримуватиметься досягнутої домовленості», – йдеться в повідомленні.

Угорщина ж заявила, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.

Нагадаємо, Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу допомогти Україні.

4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

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Після цього Угорщина почала блокувати транші для України взамін на виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни.