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Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації
Депутат розповів, що саме планується удосконалити в мобілізації
фото з відкритих джерел

Найближчими днями очікується розгляд декількох законопроєктів щодо сфери військової діяльності

Заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону розповів про можливі зміни щодо мобілізації.

«Продовжує роботу робоча група, до якої входять представники всіх фракцій та груп. Вони працюють над вдосконаленням законодавства в сфері військової діяльності. І найближчими днями ми будемо розглядати низку законопроектів, в тому числі напрацьовані цією робочою групою», – заявив він.

За словами Цимбалюка, пропонується:

  • встановлення відпустки терміном 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (у тому числі унормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов’язаний під час проходження ВЛК чи лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, щоб зменшити бюрократію);
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб, що мають інвалідність першої, другої групи;
  • встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Депутат додав, що планується також врегулювати право на відстрочку педагогів та викладачів вищої професійної освіти, а також студентів, які здобувають вищу освіту.

«Що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. Що стосується студентів, то зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Але що вирішено – коли людина здобуває другу або третю вищу освіту, дати можливість завершити навчання, це однозначно вже вирішено», – пояснив заступник голови комітету.

Цимбалюк додав, що Рада готує пропозиції стосовно тих осіб, які в майбутньому забажають здобувати другу, третю вищу або професійну підготовку, а саме яким чином може бути обмежене це право.

Народний депутат зазначив, що законопроєктом планується надати право на демобілізацію строковиків.

«Це дуже важливе питання. І більше того, вони всі без виключення уже відслужили законом терміни. Через те ми передбачаємо, що після змін в законодавстві, Верховний головнокомандувач повинен буде підписати закон про демобілізацію і всі ці особи, вони будуть демобілізовані», – підкреслив він.

За словами Цимбалюка, обговорюється питання, як мінімізувати кількість тих, хто доглядає осіб з першою та другою групами інвалідності.

«Нині законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити – одна особа призивного віку має право на відстрочку по догляду за особою-інвалідом, якщо немає інших членів родини, які можуть її доглядати», – зазначив він.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: поранення навчання звільнення мобілізація депутат

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