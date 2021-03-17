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    Зеленський дав Єрмаку нового заступника

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    Ігор Брусило очолює&nbsp;Службу&nbsp;державного протоколу та церемоніалу Офісу президента України. - Зеленський дав Єрмаку нового заступника
    Ігор Брусило очолює Службу державного протоколу та церемоніалу Офісу президента України.
    Фото: Макс Требухов, Lb.ua

    Заступником Єрмака став «головний протоколіст» Банкової

    Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника Офісу глави держави.

    Відповідний указ № 101/2021 президент підписав сьогодні, 17 березня.

    Нагадаємо, Брусило займав посаду завідувача відділу Головного департаменту державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента України ще за часів Петра Порошенка. Нині цей департамент перейменовано в Службу державного протоколу та церемоніалу Офісу президента України.

    Брусило почав займатися протоколом з 2002 року після закінчення КНУ імені Тараса Шевченка.

    Згідно з декаларцією Брусила, у спільній власності з дружиною він має квартиру на 75,3 кв. м у Борисполі, що під Києвом, за мільйон гривень. І ще одну у власності - на 53,2 кв. м, також у Борисполі, за 73,5 тис. грн. Також у декаларції вказані два автомобілі - обидва Nissan Qashqai, однак один - 2010 року випуску у власності дружини, інший - 2020 р.в. у користуванні.

    Вказана у декаларації заробітна плата за основним місцем роботи – 593,044 тис. грн. Готівкою має 1500 євро, $6500, у дружини - $3000.

    Брусило має рахунки в АТ «Альфа-Банк» і кредит в АТ «Креді Агріколь Банк» на 175,083 тис. грн

    У керівника Офісу президента Андрія Єрмака до цього призначення було вже вісім заступників.

    Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
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