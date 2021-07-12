Результати виборів у Молдові: проросійські сили пасуть задніх

У новому складі молдовського парламента проросійські сили отримують меншість

Результати голосування на парламентських виборах, які пройшли 11 липня у Молдові, після підрахунку 99,53% голосів свідчать, що в парламент проходять три політичні сили, передає кореспондент «Главкому».

За результати підрахунку голосів до молдовського парламенту проходять політична партія «Дія та солідарність», яку до свого обрання очолювала президентка Мая Санду із результатом 52,51%, блок соціалістів та комуністів ПКРСМ-ПСРМ, який сформували колишній проросійський президент Ігор Додон та ще один екслідер Володимир Воронін, які мають результат 27,37% та Партія «Шор» Ілана Шора, який переховується від молдовського правосуддя в Ізраїлі, із результатом - 5,78%.

Відмітимо, що у попередньому парламенті соціалісти формували більшість саме із «шорівцями» й це давало їм змогу фактично блокувати роботу, що призвело до дострокових виборів. Однак у новому складі загальна кількість мандатів, яку здобудуть депутати Маї Санду буде більше аніж матимуть її політичні опоненти разом.

Ще одна політична сила, якій пророкували місце в парламенті і яку розглядали як вірогідного партнера «Дія та солідарність» у парламенті при необхідності – «Блок Ренато Усатого» - у парламент не проходить, не набравши порогових 7% (для політичної партії – 5%, для блоку – 7%), отримавши результат – 4,11%. Отже у новому складі парламента проросійські сили отримують меншість, а умовно проєвропейські сформують більшість.

У Молдові 11 липня вибирали парламент

Зазначимо, що монобільшості у молдавському парламенті буд вдруге за історію країни. До цього такий результат вдавалося здобути комуністам Ігоря Вороніна, який у цей склад пройшов блоком з Ігорем Додоном.

Нагадаємо, голосування на дільницях з Придністров’ям проходило у Варниці, Дубоссарах, Резині та інших населених пунктах біля лінії розмежування. Жителі Придністров’я, приїздили на підконтрольну частину Молдови на автобусах й на дільницях спостерігалися черги. Зокрема, на голоси з Придністров’я покладалися у ПКРМ-ПСРМ, в той час у «Дія та солідарність» розраховувати на підтримку діаспори.

Дострокові парламентські вибори у Республіці Молдова пройшли 11 липня після того, як попередній склад парламенту був розпущений.

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