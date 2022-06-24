Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги
До оголошеного пакету входять реактивні системи Himars
Глава української держави Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за черговий пакет оборонної допомоги. Про це він написав у Twitter.
«Вдячні президенту США Джозефу Байдену та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн. Ця підтримка, зокрема додаткові Himars, зараз важлива як ніколи. Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора», – написав Зеленський.
We're grateful to President @POTUS and the American people for the decision to provide another $450 million defense aid package to . This support, including additional HIMARS, is now more important than ever. By joint efforts we will free land from the Russian aggressor!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2022
Нагадаємо, вчора адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн.
Також США виділять Україні прокурора для боротьби з корупцією.