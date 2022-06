Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

Глава української держави Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за черговий пакет оборонної допомоги. Про це він написав у Twitter.

«Вдячні президенту США Джозефу Байдену та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн. Ця підтримка, зокрема додаткові Himars, зараз важлива як ніколи. Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора», – написав Зеленський.

We're grateful to President @POTUS and the American people for the decision to provide another $450 million defense aid package to . This support, including additional HIMARS, is now more important than ever. By joint efforts we will free land from the Russian aggressor!