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    Політика

    Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

    США виділить додатковий пакет військової допомоги Україні&nbsp;на $450 млн - Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги
    США виділить додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн
    фото з відкритих джерел

    До оголошеного пакету входять реактивні системи Himars

    Глава української держави Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за черговий пакет оборонної допомоги. Про це він написав у Twitter.

    «Вдячні президенту США Джозефу Байдену та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн. Ця підтримка, зокрема додаткові Himars, зараз важлива як ніколи. Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, вчора адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн.

    Також США виділять Україні прокурора для боротьби з корупцією.

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    Теги: росія окупанти Адміністрація Президента США війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги