Банкова вимагала від організаторів конференції у Галіфаксі скасувати запрошення Порошенку – Єлісєєв

Дипломат заявив, що Офіс Зеленського «вдався до інтриг»

Офіс президента Зеленського «фактично шантажував» організаторів Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі з вимогою не допустити до неї п’ятого президента Петра Порошенка. Про це в ефірі радіо «НВ» заявив український дипломат Костянтин Єлісєєв.

Коментуючи підсумки конференції, Єлісєєв зазначив, що участь офіційної делегації від України могла би бути більш суттєвою, «якби не інтриги з боку Банкової».

«Виникає питання, наскільки українська сторона тут активно спрацювала. Я тут змушений, як кажуть, додати трошки ложку дьогтю. Чому? Тому що несподівано виникла така не дуже зручна ситуація для України. Організатори запросили звичайно офіційних представників з Києва. І, на жаль, офіційний Київ перед початком конференції почав шантажувати організаторів конференції, канадійську сторону: мовляв, умовою участі високої делегації буде те, якщо вони відкличуть запрошення, надіслане п’ятому президенту Порошенку для участі у цій конференції», – повідомив Єлісєєв.

Дипломат додав, що організатори конференції «на цей шантаж не пішли», запрошення не відкликали.

«І як наслідок для того щоб, як кажуть, збалансувати участь п’ятого президента, в авральному порядку на цю конференцію була надіслана делегація на чолі з секретарем РНБО Даніловим», – констатує дипломат.

На запитання ведучого, чи планувалася попередньо участь президента Зеленського, Єлісєєв відповів: «Я не готовий коментувати. Планувався там, я так розумію, міністр закордонних справ».

«Єдине, мені як представнику України було не дуже приємно слухати від організаторів натяки, що в умовах, коли дійсно є реальна загроза другої фази вторгнення Росії на територію України замість того, щоб займатися консолідацією патріотичних, проєвропейських, демократичних сил всередині держави, ми намагаємося показувати розбіжності між нами і висувати незрозумілі претензії до канадійської сторони», – резюмував Єлісєєв.

Нагадаємо, 18 листопада Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді.

Зазначимо, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбувся у канадському Галіфаксі. На нього з'їхалися вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.

Порошенко зустрівся з президентом Світового конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу українців Канади. Крім проблем нацбезпеки, на зустрічі йшлося про корупцію та свободу слова в Україні.

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