Посол Великої Британії оцінила ймовірність повернення Криму та Донбасу

Наразі питання полягає в тому, які ще інструменти тиску на Росію можна застосувати

Наразі питання полягає в тому, які ще інструменти тиску на Росію можна застосувати

«Росія розраховує на втому від України»

Російська Федерація розраховує на те, що західні країни втомляться від українського питання та послаблять санкційний тиск на РФ. Проте Велика Британія порушуватиме питання територіальної цілісності України в ООН і ОБСЄ та заявлятиме, що Крим є частиною України. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Багато роботи було зроблено в ООН і ОБСЄ, яка не дуже видима, але яка спрацьовує. Навіть у Раді Безпеки ООН Росія змушена відповідати на дебати й аргументи стосовно того, що відбувається не лише в Україні, але в Криму. Це є демонстрацією того, що міжнародна система, яка базується на верховенстві права, притягує Росію до відповідальності», – зазначила дипломатка.

Мелінда Сіммонс додала, що економічні санкції також є дієвим інструментом притягнення Росії до відповідальності, і наразі питання полягає в тому, які ще інструменти тиску на РФ можна застосувати.

«Ми будемо постійно порушувати питання про це в ООН і ОБСЄ, і далі будемо продовжувати санкції та заявляти, що Крим є частиною України. Можливо, це не дуже захоплива історія, але правда полягає в тому, що цю складну роботу потрібно продовжувати інтенсивно й зосереджено», – підсумувала вона.

Рада Євросоюзу офіційно затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України. Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до вирішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти Росії. До списків потрапили люди, причетні до проведення російських виборів в окупованому Криму, а також представники судів та силових органів.