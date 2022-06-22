Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі
Парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Про це глава держави повідомив у Twitter.
«Обговорив перспективи з Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті», – написав президент.
Обговорив перспективи зі @SwedishPM Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті #EUCO. Вдячний за намір долучитися до відбудови . Запросив пані Прем'єр-міністра відвідати Україну.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022
Зеленський також запросив голову шведського уряду відвідати Україну і подякував за намір підключитися до відновлення України.
Андерссон, в свою чергу, теж прокоментувала спілкування з українським лідером.
«Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України», – зазначила вона, згадавши про важливість розмови із Зеленським та подальшу двосторонню співпрацю країн.
Important conversation with President @ZelenskyyUa today. Reiterated Sweden’s steadfast support to Ukraine, including full support for EU candidate status for Ukraine. Today, Sweden’s Parliament approved further military support to .— SwedishPM (@SwedishPM) June 22, 2022
Вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником уряду Португалії Антоніу Коштом.