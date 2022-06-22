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  4. Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі
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    Політика

    Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі

    Президент України поговорив з очільницею шведського уряду - Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі
    Президент України поговорив з очільницею шведського уряду
    фото з відкритих джерел

    Парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Про це глава держави повідомив у Twitter.

    «Обговорив перспективи з Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті», – написав президент.

    Зеленський також запросив голову шведського уряду відвідати Україну і подякував за намір підключитися до відновлення України.

    Андерссон, в свою чергу, теж прокоментувала спілкування з українським лідером.

    «Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України», – зазначила вона, згадавши про важливість розмови із Зеленським та подальшу двосторонню співпрацю країн.

    Вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником уряду Португалії Антоніу Коштом.

    Теги: Швеція росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі