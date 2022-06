Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі

Андерссон, в свою чергу, теж прокоментувала спілкування з українським лідером.

«Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України», – зазначила вона, згадавши про важливість розмови із Зеленським та подальшу двосторонню співпрацю країн.

Important conversation with President @ZelenskyyUa today. Reiterated Sweden’s steadfast support to Ukraine, including full support for EU candidate status for Ukraine. Today, Sweden’s Parliament approved further military support to .