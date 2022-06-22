Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Швеції: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Обговорив перспективи з Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті», – написав президент.

Обговорив перспективи зі @SwedishPM Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті #EUCO. Вдячний за намір долучитися до відбудови . Запросив пані Прем'єр-міністра відвідати Україну. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Зеленський також запросив голову шведського уряду відвідати Україну і подякував за намір підключитися до відновлення України.