Зеленський розповів, що казали йому світові лідери в перший день війни

Ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо, багато хто радив полишити країну, пригадав глава держави

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що за 50 днів війни Росії проти України він побачив світових лідерів з іншого боку. Про це він сказав під час нічного звернення.

«Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів. Я бачив велику щедрість тих, хто і сам небагатий. Я побачив рішучість від тих, кого світові лідери, зазвичай, не приймали серйозно», – заявив глава держави.

Він також зазначив, що побачив таких політиків, які поводилися так, як ніби у них немає ніякої влади.

Крім того, були й такі політики, які за 50 днів війни зробили більше, ніж деякі державні діячі, які претендують на лідерство.

«Я пригадую перший день вторгнення Російської Федерації. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. Зокрема й сильні світу цього. Мʼяко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії.Я вдячний кожному з тих, хто підтримав нашу державу. Хто одразу запитав, чим допомогти. Хто став з нами спина до спини й допоміг отримати те, що необхідно для оборони нашої держави»,– сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент назвав головну мішень росіян.

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