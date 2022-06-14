Зеленський відповів Байдену: Це Європа і США мали прислухатися до України

Зеленський в інтерв'ю ZDF відповів Джо Байдену, нагадавши, що саме Україна пропонувала запровадити превентивні санкції проти Кремля, аби запобігти війні

Україна попереджала Захід про необхідність превентивних санкцій проти Росії

Володимир Зеленський прокоментував інформацію Джо Байдена про небажання України чути американські попередження про майбутній російський наступ. Про це президент України заявив у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

«Я вважаю, що це питання (про те, хто не хотів чути про повномасштабне вторгнення РФ – ред.) має бути адресоване багатьом європейським лідерам, а також президенту США. Було б справедливо, якби мене, як українського лідера, вислухали заздалегідь, прислухалися до того, від чого ми застерігали», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що він попереджав і про закриття Росією Чорного моря – пропонуючи створення спільного Чорноморського флоту із країнами-партнерами.

«Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Російської Федерації», – запевнив Володимир Зеленський. Він наголосив також на бездіяльності Заходу: «Чому ж тоді не закрили повітряний простір, чому до цього вторгнення нам не постачали зброю і чому не були запроваджені тимчасові санкції проти Росії?»

Президент пояснив, що Україна готувалася, але «спочатку нас ніхто не підтримував». Втім, зазначив Зеленський, «зараз я вдячний усім партнерам за підтримку».

Нагадаємо, видання Bloomberg написало, що президент США Джо Байден у Лос-Анджелесі заявив – мовляв, Володимир Зеленський не хотів чути попереджень про майбутній повномасштабний наступ РФ.

Речник президента України Сергій Никифоров нагадав, що Зеленський і Байден перед початком війни мали постійні телефонні розмови, детально обмінювалися думками щодо ситуації на кордоні. До того Україна просила західних партнерів запровадити проти Росії превентивні санкції.

Посол США в Україні Бріджит Брінк у коментарі «Главкому» зазначила, що повідомлення Bloomberg не заслуговує бути новиною, бо Сполучені Штати підтримують Україну і будуть це робити надалі

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