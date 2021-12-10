Зеленський відповів на петицію, що вимагає писати на білбордах фразу «за кошти платників податків»

Президент доручив уряду краще інформувати українців про використання державних коштів

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка пропонує зобов'язати на матеріалах про витрати бюджетних коштів вказувати фразу «за кошти платників податків». Глава держави запевнив, що доручив уряду краще інформувати українців про використання державних коштів, проте нічого не відповів про підтримку зобов'язання, яке пропонувала петиція.

Президент нагадав, що інформацію про використання публічних коштів державного і місцевих бюджетів можна побачити на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.

Зеленський зазначив, що надходження державного бюджету складаються не тільки з коштів платників податків, але й інших надходжень: плати за адміністративні послуги, коштів від приватизації державного майна, коштів від запозичень тощо.

Глава держави похвалився, що після вступу на посаду почав працювати над ефективним використанням коштів платників податків, а також перерахував здобутки «Великого будівництва».

«Таким чином можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю», – вважає Зеленський.

Зеленський зазначив, що, зважаючи на високе суспільне значення цього питання, підтримує покращення висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування «Великого будівництва».

Він запевнив, що звернувся до уряду з проханням розробити механізм, який розповідатиме про фінансування інфраструктурних об'єктів України. Також там має бути окремий онлайн-ресурс про «Велике будівництво», запевнив Зеленський.

«Поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні», – резюмував президент.

Як відомо, петицію подав виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Дмитро Боярчук ще 21 вересня, відтоді вона набрала понад 25 тисяч голосів, що й зобов'язало Зеленського на неї відреагувати.

За словами Боярчука, зараз депутати та інші службовці часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару. А коли звітують про виконану роботу, не вказують, чиїм коштом вона була проведена.

«Робота, яку чиновники та депутати повинні виконувати щодня (будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов наймання роботодавцями (тобто виборцями), представляється як особисте досягнення окремо взятих людей», – йдеться у петиції.

У ній вимагають на всіх інформаційних матеріалах про діяльність, яка фінансується коштом платників податків, додавати відповідний напис. До того ж він має займати не менше 25% площі інформаційного матеріалу.

Окрім того, така сама вимога стосується об’єктів, які створюються за позичені кошти. Автор петиції вказує, що оскільки держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень, державні позики також лягають на плечі платників податків.

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