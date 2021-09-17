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    Український канал не пустив в етер інтерв’ю Лероса через напис про Зеленського

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    На футболці Гео Лероса було написано&nbsp;&laquo;Зеля! х/йло&raquo; - Український канал не пустив в етер інтерв’ю Лероса через напис про Зеленського
    На футболці Гео Лероса було написано «Зеля! х/йло»
    фото: Dmytro Dobrodomov / Facebook

    Нардеп Гео Лерос назва дії каналу цензурою та заявив, що «Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі»,

    Український «4 канал» не пустив в ефір інтерв'ю журналістки Тетяни Даниленко з народним депутатом Гео Леросом через те, що нардеп прийшов у футболці з образливим написом про президента Володимира Зеленського. Про це повідомив у Facebook генеральний директор та співвласник каналу Дмитро Добродомов увечері 16 вересня.

    «Шановні глядачі 4 каналу, хочу прояснити ситуацію щодо інтерв'ю з народним депутатом Гео Леросом, яке мало сьогодні вийти о 22:00 в етері 4 каналу. У програму «Постаті» з Тетяною Даниленко редакція 4 каналу запросила народного депутата Гео Лероса. Він прийшов на інтерв'ю в одязі з написом, який безпосередньо ображає президента України Володимира Зеленського. Мені невідомо, чого саме Гео Лерос хотів досягти таким вчинком: отримати політичні дивіденди, розпалити ворожнечу в суспільстві чи влаштувати провокацію», – написав він.

    На футболці Лероса було написано «Зеля! х/йло».

    Добродомов зазначив, що це нецензурне слово в сукупності з прізвищем в Україні зазвичай використовують щодо президента Росії Путіна, «але ми не Росія, тож ставити знак рівності між керівником нашої держави й держави, яка окупувала Крим і Донбас та вже сім років веде з нами війну, є неприпустимим».

    На його думку, «цей знак рівності якраз дуже вигідний Росії».

    «4 канал» не є терпимим до відвертих провокацій та розпалювання ворожнечі від будь-яких політичних сил. Я особисто в авторських програмах не раз критикував дії і президента, і чинної, і попередніх влад. Однак завжди к у моїх програм, так і в інших програмах «4 каналу» це відбувається в межах чинного законодавства. І так буде й надалі. Ти можеш не поважати президента – і це твоє право. Але май повагу до країни. Саме тому інтерв'ю з Гео Леросом не вийде в етері «4 каналу», – додав Добродомов.

    Натомість Лерос назвав це у Facebook цензурою та заявив, що «Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі», а президент Зеленський «знищує демократію та свободу слова».

    Раніше нардеп Лерос назвав джерело, яке зливало йому скандальну інформацію про оточення Зеленського.

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    Теги: депутат політика Володимир Зеленський Україна президент журналіст Дмитро Добродомов Гео Лерос
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    Український канал не пустив в етер інтерв’ю Лероса через напис про Зеленського