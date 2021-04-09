Зеленський влаштовуватиме усім українським послам спецперевірку

Спецперевірка має допомогти убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними спецслужбами

Перед офіційним призначенням та виїздом за кордон українські посли відтепер мають пройти спеціальну перевірку. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника Офісу президента – Ігор Жовква.

«Нині з’явилася ще одна обов’язкова процедура для затвердження посла – спецперевірка відповідними компетентними органами», – сказав він.

Жовква наголосив, що процедуру, яка допоможе убезпечити від потрапляння на ключові дипломатичні посади людей, які співпрацюють із іноземними, зокрема, й російськими спецслужбами, запроваджено вперше за 30 років.

«Лише за президентства Зеленського ця робота почалася. І це було вірне рішення. Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла», – зазначив заступник керівника Офісу президента.

Разом з тим Жовква зауважив, що раніше призначені посли спецперевірки не проходитимуть. «Зворотної сили відповідне положення немає», – сказав він.

Натомість Жовква наголошує, що у президента завжди залишається ефективний інструмент: глава держави може звільнити посла в будь-який момент.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.

Міністерство закордонних справ пояснило, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.