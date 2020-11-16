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    Політика

    Зеленський запропонував міжнародний флешмоб

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    Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО - Зеленський запропонував міжнародний флешмоб
    Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО

    Зеленський зазначив, що ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини

    Президент Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО.

    Привітання президента опублікував Офіс президента у Facebook.

    Наголошується, що відео було записане до моменту отримання ним позитивного тесту на Covid-19.

    Зеленський зазначив, що ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини. Україна пишається об'єктами та місцями, що увійшли до переліку світової спадщини.

    Україна долучена до ЮНЕСКО з 1954 року. Організація була створена після закінчення Другої Світової війни 4 листопада 1946 року.

    До слова, міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством із розвитку туризму пропонує розвивати Чорнобильську зону відчуження і внести окремі її об'єкти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Теги: ЮНЕСКО Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
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