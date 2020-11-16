Зеленський запропонував міжнародний флешмоб

Зеленський зазначив, що ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини

Президент Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО.

Привітання президента опублікував Офіс президента у Facebook.

Наголошується, що відео було записане до моменту отримання ним позитивного тесту на Covid-19.

Зеленський зазначив, що ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини. Україна пишається об'єктами та місцями, що увійшли до переліку світової спадщини.

Україна долучена до ЮНЕСКО з 1954 року. Організація була створена після закінчення Другої Світової війни 4 листопада 1946 року.

До слова, міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством із розвитку туризму пропонує розвивати Чорнобильську зону відчуження і внести окремі її об'єкти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.