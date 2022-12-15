Головна Країна Політика
search button user button menu button

Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський звернувся до Євроради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський звернувся до Євроради
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати оборонну підтримку України, а також заявив, що наступні пів року стануть вирішальними.  Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської Ради.

«Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув», – йдеться в повідомленні.

Зеленський перелічив ці зусилля.

«Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі пів року. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру! І п’яте – на наступні пів року. Ціннісне завдання», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців.

Читайте також:

Теги: армія дипломатія Європа Європарламент кордон росія суверенітет Україна Владимир Зеленский

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повинна отримати більш сучасні та потужні системи ППО
Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)
Вчора, 21:55
В Україні офіційно ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва
День працівників суду. Зеленський оригінально привітав одіозного суддю Вовка
Сьогодні, 08:14
Хлопчику було 8 років
Росія вбила восьмирічного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Вчора, 22:28

Політика

Росія готує новий наступ на Київ? Залужний повідомив деталі
Росія готує новий наступ на Київ? Залужний повідомив деталі
Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого
Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого
Член Вищої ради правосуддя: судді ліквідованого ОАСК і далі отримуватимуть винагороду
Член Вищої ради правосуддя: судді ліквідованого ОАСК і далі отримуватимуть винагороду
Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський звернувся до Євроради
Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський звернувся до Євроради
Мер Чернігова назвав чотири причини конфліктів із Офісом президента
Мер Чернігова назвав чотири причини конфліктів із Офісом президента
Голові ліквідованого суду Павлу Вовку загрожує тюремний термін – ЦПК
Голові ліквідованого суду Павлу Вовку загрожує тюремний термін – ЦПК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
12K
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
11K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9607
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
9290
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
8430
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту