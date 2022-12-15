Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський звернувся до Євроради

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати оборонну підтримку України, а також заявив, що наступні пів року стануть вирішальними. Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської Ради.

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«Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув», – йдеться в повідомленні.

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Зеленський перелічив ці зусилля.

«Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі пів року. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру! І п’яте – на наступні пів року. Ціннісне завдання», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців.