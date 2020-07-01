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    Політика

    «Жахнемо!»: «слуг народу» спіймали в Раді на обговоренні «алкопаті»

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    Нардепи у Верховній Раді зайняті не лише законотворчою діяльністю - «Жахнемо!»: «слуг народу» спіймали в Раді на обговоренні «алкопаті»
    Нардепи у Верховній Раді зайняті не лише законотворчою діяльністю
    Архівне фото

    Один з учасників розмови чаті «слуг народу» запропонував «зробити вечірку в форматі алко-туризму»

    У вівторок, 30 червня, у Верховній Раді України розглядали поправки до законопроєкту про гральний бізнес. При цьому нардепи були зайняті не лише законотворчою діяльністю: наприклад, депутати від «Слуги народу» обговорювали «алкопаті».

    Про це повідомляє видання «Букви».

    Зазначається, що дискусія про «алкопаті» велася в чаті «слуг народу» під назвою «Слуга народу. Комітет» (мова, вірогідно, йде про комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики).

    Згідно із листуванням, яке вдалося зафіксувати кореспонденту видання, один з учасників розмови запропонував «зробити вечірку в форматі алко-туризму».

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    Це викликало жваву дискусію серед «слуг», які залишали репліки такого змісту: «Жахнемо! Жахнемо! Жахнемо! Четвертий тост, плавали, знаємо)», «Прямо фестиваль намічається!» тощо.

    Тим часом народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Чорний вирішив поласувати бичками просто  в залі засідань Верховної Ради.

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    До слова, депутати хочуть послухати у Раді Шмигаля.

    Верховна Рада депутат алкоголь партія Слуга народу
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