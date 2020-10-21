Жителі Запоріжжя влаштували мітинг під ГПУ і вимагали розслідувати дії мера Буряка



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У мітингу взяли участь понад 200 осіб

Під будівлею Офісу генпрокурора у Києві пройшов мітинг з метою привернути увагу до порушення законодавства чинним мером Запоріжжя Володимиром Буряком в частині неефективного використання бюджетних і кредитних коштів міста. Під час мітингу до Генеральної прокуратури також була передана заява, яку підписали за тиждень понад 1200 запоріжців.

Заяву передав особисто кандидат в мери Запоріжжя від політичної партії «Слуга Народу» Віталій Тишечко. З його слів, також документ буде направлено Президенту України.

У мітингу взяли участь понад 200 осіб – переважно колишні жителі Запоріжжя, які наразі проживають у Києві. Про це повідомили самі активісти. Вони також озвучили свої вимоги.

«Має бути особистий контроль з боку Генпрокурора за розслідуванням злочинів, вчинених мером Буряком та його оточенням, через які місто опинилося на межі банкрутства. Кримінальні справи, порушені проти керівництва КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», вимагаємо довести до суду в найкоротший термін. Йдеться про розкрадання коштів, про підробку документів, фіктивне підприємництво і так далі. Також просимо порушити кримінальну справу на підставі фінансових злочинів мера Запоріжжя Буряка і його команди. Їх мають розглянути у пріоритетному порядку, адже йдеться про банкрутство цілого міста», – заявив один із мітингувальників.

Нагадаємо, минулого тижня у Запоріжжя відбулась пресконференція за участі кандидата в мери Запоріжжя Віталія Тишечка та кандидатів у депутати Запорізької міської ради від партії «Слуга Народу», присвячена мільярдним боргам міського бюджету Запоріжжя та варіантам виходу із ситуації. За словами Віталія Тишечка, на кінець 2020 року борги міста по різних кредитах складуть 1,4 млрд грн, а в перспективі гарантований борг може досягти 3,5 млрд грн – це половина від загального бюджету Запоріжжя на цей рік. Політик зазначив, для виходу із ситуації місто має переглянути умови погашення боргів та заручитися підтримкою Мінфіну й Нацбанку.

Джерело: УНІАН