Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: у суді відбулося перше підготовче засідання

До суду з’явилися всі четверо обвинувачених

У столичному Голосіївському районному суді відбулося перше підготовче засідання у справі нападу на знімальну групу програми «Схеми».

До суду з’явилися всі четверо обвинувачених – колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов, колишній директор департаменту банківської безпеки установи Ігор Тельбізов та ексначальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осіпов.

Адвокат журналістів Радіо Свобода Кирила Овсяного й Олександра Мазура подав клопотання про відвід старшого групи прокурорів Дмитра Люшненка, заявивши про «обґрунтовані сумніви у його неупередженості».

На думку представника журналістів, той порушував права потерпілих. Зокрема, не долучив до справи оригінали відео й аудіо матеріалів, не дав потерпілим ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, неналежно повідомив про суть висунутих підозр щодо підозрюваних, про обрання їм запобіжних заходів та про закінчення досудового слідства. Він також невчасно і з помилками надіслав потерпілим повістки, що завадило їм ознайомитися зі справою до передачі в суд.

За словами адвоката, потерпілих також позбавили можливості своєчасно оскаржити безпідставне закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Захист журналістів «Схем» оскаржив це рішення.

«146-а стаття була закрита прокурором у такий «утаємничений спосіб». Після того, як ним було відмовлено у задоволенні клопотання про вилучення камер і відповідно флешок, на які було зроблено відеозаписи. Прокурор для себе вирішив, що він вичерпав можливості доведення вини обвинувачених, на той момент Мецгера і Пікалова, у тому, що було безпідставне утримання журналістів в приміщенні голови правління «Укрексімбанку», – сказав представник потерпілих.

Суддя Дідик відхилив клопотання представника журналістів про відвід старшого прокурора, зокрема, тому що на цій стадії заява не підлягає задоволенню.

Свою незгоду з діями прокурора Люшненка також висловили представники обвинувачених. Адвокат колишнього голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера подав клопотання про повернення обвинувального акту прокурору для усунення помилок.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 30 листопада.

Нагадаємо, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня за наказом Голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосував силу проти журналістів програми «Схеми» в його робочому кабінеті, звільнили.

Як стало відомо, після нападу на журналістів «Схем» два посадовці поновилися на посадах. Лише у жовтні їм оголосили підозру у справі. За даними ЗМІ, наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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