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Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
Бомбардувальник B-52
Фото: William R. Lewis / U.S. Air Force

США та Польща провели спільні тренування задля безпеки східного флангу НАТО

Учора, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник пролетів уздовж кордону РФ. Його супроводжували польські винищувачі. Про це повідомив віце-прем'єр Польщі Маріуш Блащак.

Він заявив, що сьогодні польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52.

«Це важлива частина вправ щодо сумісності. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО», – наголосив віце-прем'єр.

Згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля російського кордону.

Zдерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії
Zдерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії
зображення: Twitter/mblaszczak

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил.

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Теги: Польща США винищувач росія

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