Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці

США та Польща провели спільні тренування задля безпеки східного флангу НАТО

Учора, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник пролетів уздовж кордону РФ. Його супроводжували польські винищувачі. Про це повідомив віце-прем'єр Польщі Маріуш Блащак.

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Він заявив, що сьогодні польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52.

«Це важлива частина вправ щодо сумісності. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО», – наголосив віце-прем'єр.

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Згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля російського кордону.

Zдерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії зображення: Twitter/mblaszczak

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил.