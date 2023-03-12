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Між Україною та США є розбіжності щодо війни – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
Між Україною та США є розбіжності щодо війни – Politico
Адміністрація Джо Байдена заявляє, що союз між Сполученими Штатами та Україною залишається міцним
фото: Офіс президента

США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть фінансувати Україну нескінченно довго на такому рівні

Між Сполученими Штатами та Україною зростають розбіжності щодо цілей війни з РФ, а також виникають потенційні конфліктні ситуації щодо того, як і коли вона закінчиться. Про це повідомляє Politico.

Politico заявляє, ніби численні представники Білого дому почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, оскільки, на їхню думку, це може підірвати здатність до масштабного контрнаступу навесні.

Крім того, за даними видання, між країнами виникає «розчарування» щодо постачання зброї.

Однак адміністрація Джо Байдена заявляє, що союз між Сполученими Штатами та Україною залишається міцним, і що він триватиме доти, доки точиться війна.

Речниця Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон заявила, що Білий дім «перебуває на постійному зв'язку з Україною, оскільки ми підтримуємо захист її суверенітету і територіальної цілісності». Вона додала, що оскільки Путін не демонструє жодних ознак припинення війни, «найкраще, що ми можемо зробити, – це продовжувати допомагати Україні досягати успіху на полі бою, щоб вони могли зайняти якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли цей час настане».

«Але розбіжності, що зростають, можуть передвіщати ще більший розкол у дебатах про те, як закінчиться війна. Хоча Байден пообіцяв непохитну підтримку, а державна скарбниця поки що залишається відкритою, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть фінансувати Україну нескінченно довго на такому рівні», – ідеться у матеріалі.

При цьому зазначається, що зростаюча кількість республіканців почала висловлювати скептицизм щодо використання американських коштів для підтримки Києва у війни.

Нагадаємо, на початку березня США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти РФ стільки, скільки буде потрібно.

Раніше повідомлялося, що у США збільшують оборонний бюджет. Частину отримає Україна.

Нагадаємо, згідно з повідомленням американських ЗМІ, президент США Джо Байден закликатиме Конгрес запровадити 25-відсотковий мінімальний податок на мільярдерів у рамках серії пропонованих підвищення податків для багатих осіб і корпорацій.

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