Очільник «Слуги народу» назвав ключову тему переговорів Зеленського та Байдена

Очікується, що ключовою темою розмови лідерів США та України буде безпекова ситуація

Корнієнко наголосив, що візит Зеленського – це чіткий сигнал, що США залишаються партнером і союзником України

Ключовою темою майбутніх переговорів президентів України та США стане безпека та долучення американської сторони до вирішення питань деокупації Донбасу та Криму. Про це заявив голова політичної партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції у Раді Олександр Корнієнко.

«Звісно, ключовою темою буде безпекова ситуація, а саме можливості США приєднатися до вирішення питань деокупації Донбасу та Криму. Водночас ми не відіграємо роль прохачів, бо ми маємо що запропонувати для спільної протидії російській агресії: «Кримська платформа» і відчутний прогрес у забезпеченні та реформування армії за стандартами НАТО. І ми не вимагаємо від США виконати за нас нашу роботу», – сказав Корнієнко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Він також сподівається, що переговори усунуть ризик перетворення газу на економічну зброю Російської Федерації проти України у зв'язку з імовірним введенням у дію газопроводу «Північний потік – 2».

«Газ не повинен перетворитися на енергетичну та економічну зброю проти України з боку Росії. Сподіваємося, що за підсумками саміту знайдемо спосіб усунути цей ризик. Далеко не все втрачено в питанні «Північного потоку – 2», і президент послідовно обстоюватиме національні інтереси України», – наголосив глава партії.

Він зазначив, що ще однією темою переговорів стане підтримка реформ в Україні.

«Ідеться не тільки про фінансову допомогу, а і про інвестиції та спільні проекти в деяких секторах. Бізнес у США дослухається до рекомендацій держави, тому ми хочемо змінити ставлення до України в політичних і ділових колах США з негативного, яке сформувалося через дії старих політиків, на позитивне», – сказав Корнієнко.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського до США – це чіткий сигнал, що Сполучені Штати залишаються партнером і союзником України та продовжують підтримувати її територіальну цілісність, доказом чого є і рішення президента США Джозефа Байдена надати Україні черговий транш військової допомоги.

«Важливо, що президенти проводитимуть переговори і в розширеному форматі, і тет-а-тет. Така можливість надається не всім лідерам держав, які відвідують Білий дім. Власне, це шанс донести президентові Байдену наше бачення ситуації», – наголосив Корнієнко.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Також повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

На Банковій кажуть, що перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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