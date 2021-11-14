Помер єдиний відставний великий магістр Мальтійського ордена

Метью Фестінг помер у віці 71 року

12 листопада у віці 71 року помер його Високопреосвященна Високість фра Метью Фестінг, 79-й Князь і Великий магістр Суверенного військового гостинного ордена Святого Іоанна, Єрусалима, Родоса і Мальти (у 2008-2017 роках). Він народився 30 листопада 1949 року в графстві Нортумберленд (Великобританія) в сім'ї сера Френсіса Фестінга, фельдмаршала і начальника Імперського Генерального штабу Великобританії (з 1958 по 1961 рік). Нащадок кавалера Мальтійського ордена блаженного Адріана Фортескью, закатованого в 1539 році.

Колишній великий магістр Мальтійського ордена Метью Фестінг помер на Мальті. Як повідомляє газета Corriere della Sera, Фестінг відчув нездужання і помер 12 листопада.

Як нагадує видання, Фестінг, представник шотландського аристократичного роду, обраний у 2008 році, став єдиним главою найдавнішого католицького ордена, вимушеним подати у відставку в 2017 році. Великий магістр зазвичай займає посаду довічно.

З відставкою Фестінга була пов'язана внутрішня і глибока інституційна криза ордена, що налічує 900-річну історію. Як повідомляли ЗМІ, а потім підтвердили в самому ордені, до відставки його закликав Папа Римський Франциск. Хоча орден володіє суверенітетом, Папа Римський є головним духовним і релігійним авторитетом і призначає свого спостерігача при ордені. Приводом для вимоги Франциска про відставку глави ордена послужила непокора Фестінга розпорядженню Святого Престолу – Великий магістр відмовився співпрацювати зі слідчою комісією, створеною для розслідування обставин відсторонення від посади канцлера Мальтійського ордена Альбрехта фон Безелагера.

У ході минулих виборів Джакомо Далла Торре дель Темпьо ді Сангвінетто був обраний місцеблюстителем на рік і згодом – новим великим магістром. Він раптово помер у квітні 2020 року. У листопаді того ж року Марко Луццаго був обраний місцеблюстителем великого Магістра Мальтійського ордена строком на рік. Як повідомили в ордені, дата нових виборів поки не призначена, але вони повинні відбутися у найближчі місяці, «після схвалення конституційної реформи», розпочатої фра Джакомо Далла Торре.

Мальтійський орден володіє статусом суверенної держави, спостерігача при ООН і в Раді Європи. підтримує дипломатичні відносини зі 105 державами. Основний напрямок його діяльності –благодійність, у тому числі в галузі медичної допомоги.

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