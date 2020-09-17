Зміни до бюджету-2020 та Податкового кодексу: що сьогодні розгляне Рада



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У Верховної Ради пленарний тиждень

Рада оприлюднила порядок денний на 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України.

Згідно з порядком денним на ньому планується розглянути у першому читанні проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», №3960.

У другому читанні планується розглянути:

проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», №2458;

проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи», №3614;

проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)», №3991;

проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», №2618;

проєкт Закону «Про розвідку», №2412-д.

Ряд проєктів законів планується розглянути у першому читанні, серед яких:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції», №3656;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», №2389;

«Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», №3817

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів)», №№ 3016, 3016-1, 3016-д;

«Про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», №2374;

«Про приватну детективну діяльність», №3010 і 3010-1;

«Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», №3911.

Також планується розгляд у першому читанні законопроєктів, направлених на захист інтересів дітей, а також внутрішньо переміщених осіб.

На цей день також заплановано розгляд проєкту Постанови «Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі» і Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо укладання Угоди між Міністерством фінансів України та Спеціальним комітетом кредиторів з реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році.

Окрім того, у порядку денному ряд ратифікаційних законів.