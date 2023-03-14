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Оборона Бахмута, скандальні заяви американців та безпілотник США над Чорним морем. Головне за день

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Оборона Бахмута, скандальні заяви американців та безпілотник США над Чорним морем. Головне за день
Постійні позиційні бої у Бахмуті не вщухають
фото з відкритих джерел

Оборона Бахмута ключова у стійкості оборони всього фронту

«Главком» зібрав головні новини дня 14 березня. Усі члени Ставки головнокомандувача висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута. Головний кандидат у президенти від республіканців Рон Десантіс заявив, що Україну не треба підтримувати. Російський винищувач збив безпілотник США над Чорним морем.

Оборона Бахмута

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зазначається, що розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута. На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Валерій Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута. Оборона Бахмута є ключовм моментом у стійкості оборони всього фронту.

Скандальні заяви американських політиків про Україну

Губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США. Десантіс рішучо розкритикував республіканців, які говорять, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти: вважає, що Байден робить занадто багато, «ризикують спровокувати війну між США та Росією».

Експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати. 

Російський винищувач збив безпілотник США над Чорним морем

Сьогодні, 14 березня, російський винищувач Су-27 зіткнувся з безпілотником MQ-9 США над Чорним морем. Дрон впав у міжнародні води наделеко від півострова Крим. За словами неназваного посадовця Міноборони США, безпілотник Reaper і два реактивні літаки СУ-27 Flanker діяли над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських реактивних літаків навмисно пролетів перед безпілотним літальним апаратом і скинув пальне перед ним. За словами чиновника, один із реактивних літаків пошкодив пропелер Reaper, який встановлено в задній частині дрона. Пошкодження гвинта змусило США збити Reaper у міжнародних водах Чорного моря. Військово-повітряні сили США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в «безрозсудних, екологічно небезпечних і непрофесійних діях».

Китай відкриває кордони

Департамент консульських справ МЗС Китаю оголосив, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в'їзду до країни. Цей крок має допомогти відродити економіку вартістю $17 трлн, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання майже за пів століття. Скасування останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від Covid-19, відбулося після того, як минулого місяця влада Китаю оголосила про перемогу над нещодавнім сплеском вірусу. Китай вперше за три роки відкриває кордони для іноземців.

Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру

Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу збройних сил РФ. За вбивство Резнікова і Буданова російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. за кожного.

Слідство встановило, що фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації «лнр» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності.

За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави.

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