Зустріч Зеленського та Дуди: названо дату

Лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна

Зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди, найімовірніше, відбудеться на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 19 вересня. Про це повідомляє «Польське радіо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна.

«У нас заплановано двосторонню зустріч. Така зустріч має відбутися», – сказав Дуда під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті, відповідаючи на запитання про зустріч із Зеленським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що на другий день візиту до Нью-Йорка Дуда візьме участь у саміті ООН з питань сталого розвитку, проведе двосторонні зустрічі, у тому числі з генсеком ООН та президентом Туреччини.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня.

Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.