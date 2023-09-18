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Зустріч Зеленського та Дуди: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зустріч Зеленського та Дуди: названо дату
фото з відкритих джерел

Лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна

Зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди, найімовірніше, відбудеться на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 19 вересня. Про це повідомляє «Польське радіо».

Лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна.

«У нас заплановано двосторонню зустріч. Така зустріч має відбутися», – сказав Дуда під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті, відповідаючи на запитання про зустріч із Зеленським.

Також зазначається, що на другий день візиту до Нью-Йорка Дуда візьме участь у саміті ООН з питань сталого розвитку, проведе двосторонні зустрічі, у тому числі з генсеком ООН та президентом Туреччини.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня.

Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. 

Теги: Володимир Зеленський війна

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