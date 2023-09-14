Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом

Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі

Глава держави планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє NBC News.

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«Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

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Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на Генеральній Асамблеї ООН кілька місяці тому.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру.