Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом
Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі
фото з відкритих джерел

Глава держави планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє NBC News.

«Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на Генеральній Асамблеї ООН  кілька місяці тому. 

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру. 

Читайте також: Формула миру Зеленського. Чи є в України план перемоги?
Теги: Володимир Зеленський президент Джозеф Байден ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Створення поясу безпеки і стабільності на Близькому Сході в цілому має обмежити можливості капіталізувати нестабільність
Що Байден задумав на Близькому Сході
11 вересня, 13:20
4 вересня Олексій Резніков подав у відставку
Комітет Ради з питань оборони підтримав відставку Резнікова
4 вересня, 14:38
Гордон нагрубіянив військовому
Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі
3 вересня, 20:58
День знань та оборона України. Звернення президента (відео)
День знань та оборона України. Звернення президента (відео)
1 вересня, 20:12
Зустріч Путіна з директором Федеральної служби судових приставів
Путін здивовано поцікавився у чиновника, звідки у росіян виникають борги
30 серпня, 13:40
Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
29 серпня, 17:22
Перша леді привітала з Днем Державного прапора України
Олена Зеленська у стильній вишиванці з чорними квітами звернулася до українців
23 серпня, 19:32
Україна та Швеція спільно виготовлятимуть БМП CV-90
В Україні виготовлятимуть шведські БМП CV-90
19 серпня, 17:20
Володимир Зеленський: «Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі»
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
16 серпня, 22:12

Політика

Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом
Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)
Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся
ЗМІ: Брат впливового чиновника Банкової виїхав з України перед війною і досі не повернувся
Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили
Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
18K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
18K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
11K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8168
В Україні стався землетрус

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту