Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Магомедова звільнено з посади
фото: Мінфін

Пікантною родзинкою в діяльності Магомедова стало викриття його в оформленні собі закордонних відряджень на вигадані міжнародні конференції

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №1018/2025.

«Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», – йдеться в указі.

Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку фото 1

Зауважимо, що Руслан Магомедов – кум Андрія Єрмака та його колишній позаштатний радник. Був призначений керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році.

«Саме ця комісія після засідання Ставки верховного головнокомандувача забрала акції кількох підприємств, зокрема «Укрнафти», у різних власників і передала їх Міноборони, яке очолює давній знайомий Єрмака Олексій Резніков (звільнений у вересні 2023 року – «Главком»)», – зазначалося в розслідуванні Bihus.info.

Пікантною родзинкою в діяльності Магомедова стало викриття його та топчиновників комісії в оформленні собі закордонних відряджень на вигадані міжнародні конференції.    

Теги: Володимир Зеленський

