Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
На думку очільника держави, те як США нині бачить українські території є проблемою
фото: Офіс президента України

Президент України розповів, як США бачить українські території

Володимир Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану. Про це президент України розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

За словами очільника держави, те як США нині бачить українські території є проблемою. «Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною, – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки», – розповів президент.

Також Володимир Зеленський пояснює: проблема в тому, що американські партнери хочуть, аби українські війська відійшли на певну відстань, проте це чомусь не стосується й Росії. «Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде», – зауважив глава держави. Тому цей аспект має ще багато питань та роботи.

Також президент повідомив, що почув від США усі пропозиції, заявлені Росією, однак вони не в інтересах України. «Сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється «вільна економічна зона» від цього принципу? Це паритетний принцип», – пояснив Зеленський.

Тому Володимир Зеленський не підтримує варіант, якщо росіяни не відійдуть на таку ж відстань як українські військові, адже їх нічого не зупиняє, просунутися вперед. «Якщо ви вважаєте, що «вільна економічна зона» чи так звана «демілітаризована зона» має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом «цивільних» інфільтрувалися у «вільну економічну зону» і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно», – підкреслив президент.

Він також каже, що Україна навряд чи прийме такі пропозиції. Це можливо лише за умови справедливого компромісу. «Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію», – заявив глава держави.

Раніше «Главком» писав про те, наскільки швидко РФ захоплює нові території України. За інформацією DeepState, у листопаді окупанти захопили 500 квадратних кілометрів, що на 250 кв. км більше, ніж у попередньому місяці.

Нагадаємо, як президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, залишаються розбіжними в думках щодо території, тоді як президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, як Київ керував угодою

Читайте також:

Теги: Донбас США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
13 листопада, 15:16
Острижний зустрів повномасштабне вторгнення РФ у складі загону особливого призначення «Омега»
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
14 листопада, 16:52
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
20 листопада, 00:08
Ракети для Patriot використовуватимуться лише військовими США та не будуть надані третій країні
Японія вперше передала зброю після послаблення правил експорту
20 листопада, 10:09
Представники Сполучених Штатів та України провели перемовини 23 листопада 2025 року
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
24 листопада, 15:35
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
1 грудня, 02:31
28 листопада глава держави підписав указ про звільнення Андрія Єрмака
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Болгарія має резервні запаси сирої нафти та нафтопродуктів за кордоном
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
12 листопада, 10:04
Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув 22 листопада до Женеви
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
22 листопада, 17:28

Політика

Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Передача МіГ-29 Україні. Президент Польщі заявив про «непорозуміння»
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua