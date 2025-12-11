Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США

Президент України розповів, як США бачить українські території

Володимир Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану. Про це президент України розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

За словами очільника держави, те як США нині бачить українські території є проблемою. «Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною, – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки», – розповів президент.

Також Володимир Зеленський пояснює: проблема в тому, що американські партнери хочуть, аби українські війська відійшли на певну відстань, проте це чомусь не стосується й Росії. «Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде», – зауважив глава держави. Тому цей аспект має ще багато питань та роботи.

Також президент повідомив, що почув від США усі пропозиції, заявлені Росією, однак вони не в інтересах України. «Сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється «вільна економічна зона» від цього принципу? Це паритетний принцип», – пояснив Зеленський.

Тому Володимир Зеленський не підтримує варіант, якщо росіяни не відійдуть на таку ж відстань як українські військові, адже їх нічого не зупиняє, просунутися вперед. «Якщо ви вважаєте, що «вільна економічна зона» чи так звана «демілітаризована зона» має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом «цивільних» інфільтрувалися у «вільну економічну зону» і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно», – підкреслив президент.

Він також каже, що Україна навряд чи прийме такі пропозиції. Це можливо лише за умови справедливого компромісу. «Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію», – заявив глава держави.

