Повернення українців додому відбувається завдяки співпраці з американськими партнерами

Додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі. Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», – зауважив Зеленський.

Президент також доручив Головному управлінню розвідки та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

«Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.

Також білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025.

За словами Павленка, Білорусь давно втратила свій військовий суверенітет.

На користь цієї тези свідчать білорусько-російські навчання, а також те, що на території Білорусі жодних перешкод російським військовим немає. Зокрема, українська розвідка фіксувала поїздки російських військових у цивільній формі з метою вивчення стану доріг, щоб будувати плани швидкого перекидання сил.