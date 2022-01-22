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    Ексзаступник генпрокурора назвав несподівану причину переслідування Порошенка

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    Колишній заступник генпрокурора висунув власну версію походження «справи Порошенка»
    фото з відкритих джерел

    На думку колишнього посадовця Офісу генпрокурора, слідчі досі не провели належного розслідування у вугільній справі

    Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

    Експосадовець вважає, що наразі ми спостерігаємо за політичною боротьбою, у якій влада вирішила задіяти правоохоронні органи. Вони ж наразі не провели розслідування справи належним чином.

    «На мою думку, «вугільна справа» мала б розслідуватися по горизонталі: спочатку слідству необхідно було дослідити та проаналізувати роль усіх виконавців та фігурантів. І якщо б хтось із них повідомив, що виконував вказівки президента, тільки тоді б можна кваліфікувати та санкціонувати підозру за статтею «перевищення влади», – зазначив ексзаступник генпрокурора.

    Микола Голомша впевнений, що правоохоронці зарано оголосили п’ятому президенту підозру, адже будь-яка кримінальна справа має свою послідовність дій.

    По-перше, у «справі Порошенка» є питання до записів телефонних розмов (так звані «плівки Медведчука» – «Главком»), які суд може не визнати допустимими в якості доказів.

    По-друге, словосполучення «у невстановленому часі та місці», «невстановлені особи», наявні у тексті підозри Порошенку, свідчать про наявність у ній припущень, що є неприйнятним та шкодить кримінально-процесуальному законодавству.

    «Рішення суду щодо обрання міри запобіжного заходу Порошенку – це аванс слідству. По суті, виправдання їхньої роботи», – вважає Микола Голомша.

    Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

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    Теги: Петро Порошенко суд адвокат суддя розслідування Микола Голомша
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    Ексзаступник генпрокурора назвав несподівану причину переслідування Порошенка