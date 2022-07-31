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Рашисти випустили на житлові квартали Нікополя близько 50 снарядів (фото)

Надія Карбунар
Сьогодні, 08:23 glavcom.ua
Рашисти випустили на житлові квартали Нікополя близько 50 снарядів (фото)
Через обстріли на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти – пошкоджені
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Обстріл зачепив багатоповерхівки, школу, дитячий садок та кілька міських установ

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ.

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На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти – пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.

До слова, Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

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