«Авіалінії Антонова» допомогли SpaceX у підготовці запуску Falcon Heavy

Літак Ан-124-100 «Руслан» було залучено для перевезення складових ракети

Українські «Авіалінії Антонова» допомогли компанії SpaceX у підготовці запуску ракети-носія Falcon Heavy. Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомляє посольство України в США. «Українські «Авіалінії Антонова» взяли безпосередню участь у підготовці запуску, надавши свій літак Ан-124-100



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Фото: Reuters Запуск ракети-носія Falcon Heavy, 6 лютого

Літак Ан-124-100 «Руслан» було залучено для перевезення складових ракети

Українські «Авіалінії Антонова» допомогли компанії SpaceX у підготовці запуску ракети-носія Falcon Heavy.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомляє посольство України в США.

«Українські «Авіалінії Антонова» взяли безпосередню участь у підготовці запуску, надавши свій літак Ан-124-100 «Руслан» для перевезення складових ракети. Мова йде про частини головного обтічника ракети з габаритами, які здатний вмістити лише такий потужний вантажний літак, як український «Руслан», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місяць тому український літак подолав 3 613 км протягом 4,5 годин, забезпечивши своєчасну доставку складової ракети Falcon Heavy для її вчасного запуску з космодрому на мисі Канаверал.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, американська космічна компанія SpaceX успішно здійснила перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

Щоправда, центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані. Однак два інших прискорювачі успішно й одночасно приземлилися на наземні майданчики.

Falcon Heavy - це перша діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс.

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.