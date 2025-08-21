Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни

Будівництво нового водогону для Миколаєва на фінальному етапі

Будівництво нового водогону для Миколаєва перебуває на завершальному етапі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що об’єкт є одним із найбільших інфраструктурних проєктів, що реалізуються під час війни. Наприкінці серпня люди отримають воду. За кілька місяців було змонтовано весь трубопровід – майже 70 км, а насосні станції готові на 86%.

Кулеба розповів, що вже три тижні система поетапно заповнюється водою, а кожна ділянка проходить гідравлічні випробування. Також перевіряється тиск, робота арматури, клапанів, стан труб. Залишається підключити 1,9 км до наявних труб водоканалу.

«Для миколаївців це означає, що у кінці серпня місто отримає стабільне централізоване водопостачання. Понад пів мільйона людей чекали на це з квітня 2022 року, коли росіяни підірвали магістральний водогін», – каже він.

За словами міністра, водогін будують з урахуванням безпеки та майбутнього розвитку:

усі підстанції та кабелі заховані під землю;

зводяться укриття для персоналу;

встановлюються резервні генератори та сучасні частотні перетворювачі;

передбачено зрошувальні системи, які даватимуть аграріям додатково 50 тис. кубометрів води щодоби.

Нагадаємо, вартість будівництва водогону для Миколаєва було знижено до 5 млрд грн. Раніше ця сума становила 8,7 млрд грн.

«Главком» раніше писав, що центральна влада по-справжньому взялася на проблему з питною видою для Миколаєва лише навесні 2024 року. 29 квітня Кабмін вніс зміни до торішньої постанови, передбачивши будівництво водозабору з річки Південний Буг, що у місті Нова Одеса Миколаївської області та магістрального водогону, яким планується пустити питну воду для миколаївців.

Повідомлялося, що реалізація вказаного задуму мало обійтися державі приблизно в 7,4 млрд грн. Новий голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у розмові з «Главкомом» заявив: теперішнє фактичне споживання централізованої води у Миколаєві, яка, по суті, є технічною, складає 75-98 тис. кубометрів води за добу, у пікові місяці (серпень-липень) – до 108 тис. кубів. Перед великою війною місто використовувало 108 тис. куб. м води за добу загалом у середньому по року.

Натомість у генеральному плані Миколаєва, затвердженому 2007 року, зазначено потужність водопроводу у 170 тис. куб. м води за добу. А у технічному обґрунтуванні будівництва нового забору з Нової Одеси, тендер вже відбувся, вказана потужність 160 тис. куб. м води за добу (I ділянка) і 230 тис. куб. м води за добу (II ділянка).

Як відомо, понад два роки місто-Герой України Миколаїв без централізованої питної води. 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін з річки Дніпро. До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів. Водночас за цей час комунальні служби запустили тимчасовий водогін до річки Південний Буг.

До Сухомлина зрушити це питання з мертвої точки намагався попередній урядовий тандем – віцепрем’єр Олександр Кубраков і керівник Держвідновлення Мустафа Найєм, які один за одним втратили посади у травні та червні 2024-го. Їхні зусилля виявилися безуспішними. Дійшло навіть до того, що представництво ЄС в Україні направило «чорну мітку» Найєму, дорікнувши неспроможністю вчасно освоїти 150 млн євро на проєкти відновлення, у тому числі на будівництво водогону в Миколаївській області. Натомість уже звільнений керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури перевів стрілки на очільника уряду Дениса Шмигаля, який нібито не давав грошей на фінансування будівництва водогону для Миколаєва.

З призначенням у вересні нового віцепрем’єра Олексія Кулеби та нового глави Держвідновлення Сергія Сухомлина справа зрушила з місця.

Понад 400 тис. мешканців міста до сьогодні залишаються без централізованого постачання питної води. Задля розв'язання цієї проблеми Агентство відновлення почало будівництво нового водозабору з Південного Бугу та водогону від Нової Одеси до Миколаєва. Очікується, що новий водогін запрацює до кінця серпня 2025 року.