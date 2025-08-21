Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
Три тижні система поетапно заповнюється водою, а кожна ділянка проходить гідравлічні випробування
фото: Telegram/Олексій Кулеба

Будівництво нового водогону для Миколаєва на фінальному етапі

Будівництво нового водогону для Миколаєва перебуває на завершальному етапі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що об’єкт є одним із найбільших інфраструктурних проєктів, що реалізуються під час війни. Наприкінці серпня люди отримають воду. За кілька місяців було змонтовано весь трубопровід – майже 70 км, а насосні станції готові на 86%.

Кулеба розповів, що вже три тижні система поетапно заповнюється водою, а кожна ділянка проходить гідравлічні випробування. Також перевіряється тиск, робота арматури, клапанів, стан труб. Залишається підключити 1,9 км до наявних труб водоканалу.

«Для миколаївців це означає, що у кінці серпня місто отримає стабільне централізоване водопостачання. Понад пів мільйона людей чекали на це з квітня 2022 року, коли росіяни підірвали магістральний водогін», – каже він.

За словами міністра, водогін будують з урахуванням безпеки та майбутнього розвитку:

  • усі підстанції та кабелі заховані під землю;
  • зводяться укриття для персоналу;
  • встановлюються резервні генератори та сучасні частотні перетворювачі;
  • передбачено зрошувальні системи, які даватимуть аграріям додатково 50 тис. кубометрів води щодоби.

Нагадаємо, вартість будівництва водогону для Миколаєва було знижено до 5 млрд грн. Раніше ця сума становила 8,7 млрд грн. 

«Главком» раніше писав, що центральна влада по-справжньому взялася на проблему з питною видою для Миколаєва лише навесні 2024 року. 29 квітня Кабмін вніс зміни до торішньої постанови, передбачивши будівництво водозабору з річки Південний Буг, що у місті Нова Одеса Миколаївської області та магістрального водогону, яким планується пустити питну воду для миколаївців.

Повідомлялося, що реалізація вказаного задуму мало обійтися державі приблизно в 7,4 млрд грн. Новий голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у розмові з «Главкомом» заявив: теперішнє фактичне споживання централізованої води у Миколаєві, яка, по суті, є технічною, складає 75-98 тис. кубометрів води за добу, у пікові місяці (серпень-липень) – до 108 тис. кубів. Перед великою війною місто використовувало 108 тис. куб. м води за добу загалом у середньому по року.

Натомість у генеральному плані Миколаєва, затвердженому 2007 року, зазначено потужність водопроводу у 170 тис. куб. м води за добу. А у технічному обґрунтуванні будівництва нового забору з Нової Одеси, тендер вже відбувся, вказана потужність 160 тис. куб. м води за добу (I ділянка) і 230 тис. куб. м води за добу (II ділянка).

Як відомо, понад два роки місто-Герой України Миколаїв без централізованої питної води. 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін з річки Дніпро. До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів. Водночас за цей час комунальні служби запустили тимчасовий водогін до річки Південний Буг.

До Сухомлина зрушити це питання з мертвої точки намагався попередній урядовий тандем – віцепрем’єр Олександр Кубраков і керівник Держвідновлення Мустафа Найєм, які один за одним втратили посади у травні та червні 2024-го. Їхні зусилля виявилися безуспішними. Дійшло навіть до того, що представництво ЄС в Україні направило «чорну мітку» Найєму, дорікнувши неспроможністю вчасно освоїти 150 млн євро на проєкти відновлення, у тому числі на будівництво водогону в Миколаївській області. Натомість уже звільнений керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури перевів стрілки на очільника уряду Дениса Шмигаля, який нібито не давав грошей на фінансування будівництва водогону для Миколаєва.

З призначенням у вересні нового віцепрем’єра Олексія Кулеби та нового глави Держвідновлення Сергія Сухомлина справа зрушила з місця.

Понад 400 тис. мешканців міста до сьогодні залишаються без централізованого постачання питної води. Задля розв'язання цієї проблеми Агентство відновлення почало будівництво нового водозабору з Південного Бугу та водогону від Нової Одеси до Миколаєва. Очікується, що новий водогін запрацює до кінця серпня 2025 року.

Читайте також:

Теги: Миколаїв вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучання російського дрону
У Миколаєві дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації
24 липня, 17:26
Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам на півдні України
Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві
24 липня, 11:29
В окупованому Донецьку криза водопостачання питної води
Колапс із водою у Донецьку. Окупанти зробили «подарунок» жителям
29 липня, 18:23
Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
30 липня, 05:49
14 липня в селі Нечаяне зафіксували масовий мор риби: загинули карасі, щуки, судаки, тарані та коропи
На Миколаївщині річка Березань міліє: громада б’є на сполох через екологічну кризу
2 серпня, 05:26
Рятувальники гасять пожежі після російської ракетної атаки
Росія вдарила по Миколаєву: є руйнування та постраждалі
3 серпня, 00:28
Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
3 серпня, 08:40
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
5 серпня, 15:44
Вода для поливу стала причиною скандалу у одному із міст Німеччини
У Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води
18 серпня, 13:53

Події в Україні

Зеленський підписав закон про відпустки для військових
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Йшли додому майже тиждень. Рятувальники відшукали підлітків в лісах Львівщини
Йшли додому майже тиждень. Рятувальники відшукали підлітків в лісах Львівщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6179
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4755
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3421
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2451
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua