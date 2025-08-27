Головна Країна Політика
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко

glavcom.ua
Свириденко зустрілася з премʼєр-міністеркою Данії
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Юлія Свириденко: Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року – всі інші

Сьогодні, 27 серпня, премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі своєю колегою з Данії Метте Фредеріксен. Головна тема розмови – початок переговорів щодо членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Свириденко.

«Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року – всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції», – підкреслила Свириденко.

Премʼєр-міністерка під час зустрічі зауважила, що після переговорів у Вашингтоні Україна працює над рамкою безпекових гарантій: «Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей. Премʼєр-міністерка Фредеріксен підтвердила, що Данія й надалі рішуче підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та у зміцненні оборони».

«Відзначила данську модель підтримки оборонного сектору – прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

Як повідомлялося, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу. Раніше Угорщина виступала проти членства України в ЄС, але при цьому була готова підтримати вступ Молдови. Це створювало суперечливу ситуацію, оскільки Україна та її союзники категорично виступали проти розділення переговорних процесів.

