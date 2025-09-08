Головна Світ Політика
Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олена Зеленська повідомила, що Меланія Трамп отримала запрошення на Саміт перших леді та джентльменів
фото: Офіс президента, Білий дім

Зеленська: Ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у кінці цього місяця

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що зустрінеться з дружиною президента США Дональда Трампа Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ми-Україна».

За словами першої леді, Меланія Трамп отримала запрошення на Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні, але не буде на ньому присутня.

«Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку», – зазначила Зеленська.

До слова, Зеленський передав лист президенту США під час переговорів в Овальному кабінеті. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити викрадених українських дітей.

Згодом Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський.

