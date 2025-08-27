Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити

Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей

Кабінет міністрів України скасував 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Відтепер харчування кожної дитини в дитячому садочку обійдеться на 800 грн дорожче, повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку громадської діячки, волонтерки, ексрадниці міністра оборони України Дани Ярової у Facebook.

Жінка зазначила, що держава, з одного боку, декларує різноманітну підтримку сім'ям з дітьми. Зокрема, відтепер батьки школяра зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тис. грн для батьків, чиї діти цього року йдуть у перший клас. Також планується підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. При цьому уряд скасував 50-відсоткову знижку на харчування в дитячих садках.

«Підтримка дитинства» по-українськи виглядає саме так. У багатодітних забрали 50 відсотків знижки на харчування в садках. Мінус 800 гривень щомісяця з кожної дитини. Отакий подарунок під 1 вересня», – йдеться в дописі Дани Ярової.

Вона також наголосила, що Верховна Рада виділила 4,6 млрд грн на харчування для учнів початкової школи і для учнів 5–11 класів у прифронтових територіях. З вересня 2025 року у прифронтових громадах мають годувати старші класи, а у 2026 році обіцяють розширити програму поступово на всю країну.

Що відомо про харчування дітей з багатодітних сімей у дитсадках

Зазначимо, що постановою уряду від 26 серпня 2002 року № 1243 було встановлено 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Вона діяла понад 20 років і скасована рішенням Кабінету міністрів від 7 липня 2025 року № 816.

Цим же документом була затверджена плата за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Там зазначається, що розмір плати батьків (інших законних представників дитини) за харчування вихованців у закладах освіти встановлюється засновником закладу освіти один раз на рік відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування.

За кошти засновника закладу освіти здійснюється безоплатне харчування вихованців із числа:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю;

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

дітей із числа осіб, визначених статтями 10 і 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

дітей із сімей, сукупний дохід яких на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Засновник закладу освіти може приймати рішення про безоплатне харчування вихованців закладів освіти інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

Слід додати, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей