Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей
фото: D1

Засновник закладу освіти може приймати рішення про безоплатне харчування вихованців закладів освіти інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування

Кабінет міністрів України скасував 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Відтепер харчування кожної дитини в дитячому садочку обійдеться на 800 грн дорожче, повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку громадської діячки, волонтерки, ексрадниці міністра оборони України Дани Ярової у Facebook.

Жінка зазначила, що держава, з одного боку, декларує різноманітну підтримку сім'ям з дітьми. Зокрема, відтепер батьки школяра зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тис. грн для батьків, чиї діти цього року йдуть у перший клас. Також планується підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. При цьому уряд скасував 50-відсоткову знижку на харчування в дитячих садках.

«Підтримка дитинства» по-українськи виглядає саме так. У багатодітних забрали 50 відсотків знижки на харчування в садках. Мінус 800 гривень щомісяця з кожної дитини. Отакий подарунок під 1 вересня», – йдеться в дописі Дани Ярової. 

Вона також наголосила, що Верховна Рада виділила 4,6 млрд грн на харчування для учнів початкової школи і для учнів 5–11 класів у прифронтових територіях. З вересня 2025 року у прифронтових громадах мають годувати старші класи, а у 2026 році обіцяють розширити програму поступово на всю країну. 

Що відомо про харчування дітей з багатодітних сімей у дитсадках

Зазначимо, що постановою уряду від 26 серпня 2002 року № 1243 було встановлено 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Вона діяла понад 20 років і скасована рішенням Кабінету міністрів від 7 липня 2025 року № 816. 

Цим же документом була затверджена плата за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Там зазначається, що розмір плати батьків (інших законних представників дитини) за харчування вихованців у закладах освіти встановлюється засновником закладу освіти один раз на рік відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування.

За кошти засновника закладу освіти здійснюється безоплатне харчування вихованців із числа:

  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю;
  • дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • дітей із числа осіб, визначених статтями 10 і 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;
  • дітей із сімей, сукупний дохід яких на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Засновник закладу освіти може приймати рішення про безоплатне харчування вихованців закладів освіти інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

Слід додати, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей

Читайте також:

Теги: школа діти харчування батьки держава бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Проблемна тема №1 – контроль за відбудовою інтерв’ю
Вчора, 10:00
Меланія Трамп на зустрічі свого чоловіка з Путіним, якому вона у майбутньому напише листа. Фінляндія, 2018 рік
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
22 серпня, 20:30
У розпал великої війни хмельницькі посадовці і власник фірми влаштували розтрату коштів на закупівлі модульної вбиральні, вважає прокуратура
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох Війна і бізнес
Сьогодні, 14:30
Начальник одного з районних ТЦК та СП столиці сприяв втікачу Брагінському з виїздом за межі країни
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
30 липня, 10:28
Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України
«Метінвест» відзвітував про сплачені податки за першу половину 2025-го
4 серпня, 12:06
Співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк була вбита під час атаки Росії
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
1 серпня, 17:02
Вакцину ЦБЖ проти туберкульозу вводять на 3–5 добу життя дитини
Україна отримала вакцину від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей
6 серпня, 15:28
Олександр Борисович Недбайло виступає з вітальним словом на святі останнього дзвоника. 3 червня 2025 року
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
20 серпня, 08:56
Покоління зумерів беруть батьків на співбесіди
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
22 серпня, 08:22

Суспільство

Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
Рідкісний для Європи гриб зафіксовано в Україні. Чому він такий важливий
Рідкісний для Європи гриб зафіксовано в Україні. Чому він такий важливий
Український журналіст втратив роботу в Польщі через порівняння Навроцького з «паханом»
Український журналіст втратив роботу в Польщі через порівняння Навроцького з «паханом»
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця
26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба
26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua