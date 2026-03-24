Чи штрафуватимуть батьків за прогули дітей: роз’яснення ювенальної поліції

Школа повинна звернутися до служби у справах дітей та ювенальної поліції у випадках, коли дитина систематично не відвідує уроки

Начальник ювенальної поліції: «За кожен окремий пропуск ніхто штрафувати не буде»

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан пояснив, як діятиме постанова № 241 та кому варто хвилюватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис поліцейського.

За словами посадовця, завдання постанови про облік учнів – посилити контроль за дітьми, які взагалі не навчаються та «випали» з освітнього процесу. Це стосується випадків, коли дитина тижнями не з’являється у школі, а батьки не виходять на зв’язок.

«За кожен окремий пропуск ніхто штрафувати не буде. Школа звертається до служби у справах дітей та ювенальної поліції лише тоді, коли дитина системно не вчиться, а батьки не виходять на зв'язок. Це крайній захід, щоб захистити право дитини на освіту, зʼясувати, чи не сталося з нею щось «погане», а не спосіб поповнити бюджет штрафами», – каже він.

Богдан додав, що якщо дитина захворіла чи залишилася вдома з сімейних причин, достатньо повідомити вчителя. Адміністративна відповідальність за статтею 184 КУпАП стосується серйозних випадків занедбаності, а не звичайних шкільних буднів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично.

Ініціатива передбачає посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.