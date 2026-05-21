Міністри розповіли зворушливі історії про свої перші вишиванки

Сьогодні, 21 травня, українці відзначають День вишиванки. З цієї нагоди Міністерство культури зібрало історії перших вишиванок українських урядовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки розповів про дитячий кептарик, подарований його мамі дисиденткою Оксаною Мешко, який у родині передають із покоління в покоління.

«Коли у мене з'явилася перша вишиванка, сьогодні вже не памʼятаю. Але перше фото у вишиванці й вишитому кептарику зроблене ще у 1973 році, коли мені був лише рік. Цей кептарик моїй мамі подарувала українська дисидентка Оксана Мешко. І він досі зберігається в мене вдома. Його носили обоє моїх синів у тому ж віці, що й я колись. Дуже сподіваюся, що ця річ і надалі передаватиметься в нашій родині. Для кожної нації важливо мати засоби розпізнавання «свій» – «чужий», а етнокультура, частиною якої є український вишитий одяг, є одним із таких засобів», – зауважив Лісовий.

Тетяна Бережна

Міністр культури згадала свою першу вишиванку, у якій пішла до першого класу. У ній поєдналися гуцульські мотиви та елементи, пов’язані з історією її родини.

«У своїй першій вишиванці я пішла в перший клас. Вона була особливою, бо поєднувала вишиту частину на полотні та елементи, звʼязані гачком. У ній дуже тонко переплелися дві частини моєї родинної історії. Вʼязані елементи – з Чернігівщини та Полтавщини, звідки родом мама. А вишиті гуцульські мотиви – вже частина татової лінії. У нашій родині вишиванка завжди була частиною найважливіших моментів життя: хрестин, свят, недільних походів до церкви. Вишиванки постійно носила і моя бабуся – звʼязкова УПА з позивним «Бджілка». Тож вишиванка завжди нагадує мені, звідки я, ким я є і що маю берегти і передавати далі своїй донечці», – зазначила Бережна.

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ поділився, що його найцінніша вишиванка пов’язана з мамою та родинною традицією.

«Моя головна вишиванка, як і у багатьох українців, зʼявилася завдяки мамі. І, мабуть, саме тому вона завжди буде для мене особливою. А з часом помічаєш, як ця традиція просто переходить далі, і в твоєму житті зʼявляється вишиванка від сестри, дружини чи доньки. Для українців кожна вишиванка має своє виняткове значення, незалежно від того, перша вона чи ні, більше того, вишиванка є чимось набагато глибшим та більш значущим, аніж просто одяг.

Це про памʼять, про звʼязок між поколіннями і про речі, які залишаються з тобою незалежно від того, де ти є. Особливо в умовах війни усвідомлюєш цінність таких, здавалось би, простих і даних речей, як мова, культура та традиції. Тому зараз українське стало не просто символом ідентичності, а символом стійкості. Мабуть, у цьому і є її справжня сила. Вишиванка не потребує зайвих слів та пояснень. Вона просто нагадує, хто ми є і за що боремося», – наголосив очільник МЗС.

Наталія Калмикова

Міністр у справах ветеранів згадала сімейну традицію одягати вишиванки на важливі свята та підтримку ветеранських брендів.

«Моя перша вишиванка з'явилася ще в ранньому дитинстві. Памʼятаю, як мама завжди одягала усіх нас у вишиванки на важливі свята – це була особлива сімейна традиція, сповнена тепла, любові й поваги до української культури. У нашій родині поєдналися різні культури й коріння, але саме вишиванка завжди залишалася символом єдності, родинної памʼяті та української ідентичності. Вона про те, що незалежно від того, де твоє коріння, – любов до України проявляється у щоденних цінностях, традиціях і повазі до свого», – розповіла Калмикова.

Міністр додала: «Сьогодні я із задоволенням одягаю вишитий одяг – як у важливі дні, так і в повсякденному житті. Особливо цінно носити речі, створені ветеранськими бізнесами. Бо це не просто одяг – це історії людей, які пройшли війну, повернулися та продовжують творити, працювати, розвивати українську культуру й вкладати у свої вироби силу, досвід та любов до країни».

Олексій Кулеба

Міністр розвитку громад та територій розповів, що свою першу вишиванку отримав у подарунок на весілля.

«Свою першу вишиванку я отримав у подарунок на весілля від дружини. Ношу її до сьогодні, це важлива і символічна річ для мене. Бо у вишиванці завжди є щось дуже особисте – родинне, історія, символи, які передаються далі. Дуже цінно, що сьогодні вишиванка стала по-справжньому популярною, особливо серед молоді. Ми зберігаємо, переосмислюємо культуру, осучаснюємо, робимо впізнаваною у світі та близькою для нового покоління. Це важливо. У нас у родині вже теж багато вишиванок, наші діти вже ростуть із розумінням, що цей одяг є частиною їхньої ідентичності. Для них це природньо – вдягати українське, знати свої традиції та пишатися ними», – наголосив Кулеба.

Олексій Соболев

Міністром економіки пригадав, як придбав свою першу вишиванку після Революції Гідності.

«В моїй шафі перша вишиванка зʼявилася після Революції Гідності. Це був перший рік після тих подій, і захотілося мати собі щось традиційне, українське, ближче до тіла. Купив її сам у одного з київських виробників – вона була нестандартного на той час синього кольору. Зараз маю вже цілу колекцію з пʼяти вишиванок. І хоча улюбленою тепер стала біла із золотою вишивкою, перша, синя, все одно особлива», – додав міністр.

Соболев підкреслив, що вишиванка для нього стала частиною буденного життя. Він одягає її на публічні заходи, бере із собою за кордон, а влітку може носити на вихідних. «А ще вишиванка – це про родину. Дуже люблю наші великодні й різдвяні фото, коли вся сімʼя збирається разом у різнобарвних традиційних сорочках. От і День вишиванки люблю саме за цю атмосферу: коли навколо всі святкові, усміхнені й є відчуття чогось дуже спільного», – зазначив він.

Олександр Борняков

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації розповів, що свою першу вишиванку купив у Львові під час прогулянки містом із друзями – і одразу одягнув її того ж дня.

«Свою першу вишиванку я придбав у 2013 році у Львові. Ми з друзями просто гуляли старими вулицями, і на невеличкому ринку я побачив чорну сорочку з неймовірно красивою вишивкою. Вона сподобалася одразу. Настільки, що відразу одягнув, і ми продовжили нашу прогулянку містом вже так. Відтоді мій гардероб вишиванок збільшувався, але ця сорочка залишається особливою», – розказав Борняков.

Денис Улютін

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності розповів, що першу вишиванку йому подарували батьки дружини, а згодом вишиванки стали частиною повсякденного життя всієї родини.

«Мою першу вишиванку подарували батьки дружини ще на початку нашого подружнього життя. Відтоді вишиванки стали частиною повсякденного життя нашої сімʼї – і донька, і ми з дружиною носимо їх не лише на свята чи особливі дати. Це наш спосіб самоідентифікації, бо тренди приходять і йдуть, а вишиванка для українців – це значно глибша історія. Зараз маю вже з десяток вишиванок, і майже з кожною повʼязані окремі люди чи спогади. Одну з них, особливо цінну для мене, отримав у подарунок в Запоріжжі під час першого регіонального відрядження на посаді міністра», – зазначив Улютін.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.