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    «Дірка» в озоновому шарі Землі цьогоріч більша за Антарктиду

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    Дірка в озоновому шарі Землі рекордно зростає - «Дірка» в озоновому шарі Землі цьогоріч більша за Антарктиду
    Дірка в озоновому шарі Землі рекордно зростає
    Фото з відкритих джерел

    Вчені занепокоєні зростанням величини «вікна»

    Цьогорічна діра в озоновому шарі є набагато ширшою, ніж зазвичай. Науковці не можуть сказати, як далі вона розвиватиметься. Про це пише The Guardian.

    Озоновий шар розташований в стратосфері на висоті від 15 до 35 км. Озоносфера призначена для захисту Землі від ультрафіолетового випромінювання, що надходить від Сонця.

    «На цьому етапі ми не можемо сказати, як далі буде розвиватися цьогорічна озонова діра. Однак цього року вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших», – сказав директор служби Вінсент-Анрі Пеуч.

    За словами Пеуча, служба й надалі спостерігатиме за ситуацією навколо діри.

    Розмір діри не означає, що відновлення шару йде не так, як це очікувалося, однак це є сигналом до того, аби детальніше вивчити утворення та зростання озонових дір.

    До слова, щороку звіт про стан озонового шару публікують у Міжнародний день охорони озонового шару, який відзначають 16 вересня.

    Нагадаємо, в Антарктиці наприкінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.

    Теги: клімат космос
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    «Дірка» в озоновому шарі Землі цьогоріч більша за Антарктиду