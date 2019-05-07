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    Наука та освіта

    Для участі у ЗНО зареєструвалися понад 800 жителів окупованої Донеччини

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    Для участі у ЗНО зареєструвалися понад 800 жителів окупованої Донеччини

    На території Донецької області визначено 11 базових округів проведення ЗНО

    Понад 15 тисяч учасників ЗНО-2019 зареєстрували на Донеччині, з них 834 – з тимчасово непідконтрольних територій регіону.

    Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

    «Загалом зареєстровано 14 910 учасників ЗНО-2019, з них 834 учасники з тимчасово непідконтрольних територій Донецької області», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що на території області визначено 11 базових округів проведення ЗНО - це міста Бахмут, Волноваха, Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Маріуполь, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Торецьк (за узгодженням з УЦОЯО).

    У містах Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ працюватимуть 6 пунктів перевірки завдань відкритого типу з української мови і літератури, математики та англійської мови. До роботи на пунктах проведення ЗНО-2019 залучені 3754 педагоги.

    Спільним наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти затверджено 67 пунктів проведення ЗНО.

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    Маріуполь Костянтинівка ЗНО-2019 освіта Донеччина Торецьк навчання окуповані території
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