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Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою
Станція метро «Виставковий центр» очима штучного інтелекту
фото: скріншот

На фото є і люди, і тварини, і новорічні ялинки, і торговельний центр

Штучний інтелект показав, як виглядали б закриті станції синьої гілки київського метро під водою. Фото опублікували користувачі у соцмережах.

З 9 грудня рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці закрили на пів року на час ремонту перегінного тунелю. Для громадян міста це спричинило певні труднощі, адже до роботи або дому можна дістатися лише наземним транспортом.

Користувачі соцмереж створили вже багато мемів та жартів про закриття станцій метро. Тепер штучний інтелект показав, як бачить станції метро під водою. 

На цих фото є і люди, і коні, і новорічні прикрашені ялинки, і ковзанка, і торговельний центр. Також, звісно, рейки та потяги з назвою станцій метро, які наразі закриті.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 1

Фото «Голосіївської» прикрасили ялини.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 2
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 3

Станцію «Виставковий центр» штучний інтелект зобразив із прикрашеними новорічними ялинками та ковзанкою.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 4

На фото станції «Іподром» зображені коні. 

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 5

На зображенні кінцевої станції «Теремки» з'явився ТРЦ «Республіка».

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою фото 6

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

До слова, у Києві над тунелем метро «Деміївська», що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони.

Читайте також: Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
Теги: Київ метро штучний інтелект

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