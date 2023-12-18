Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою

На фото є і люди, і тварини, і новорічні ялинки, і торговельний центр

Штучний інтелект показав, як виглядали б закриті станції синьої гілки київського метро під водою. Фото опублікували користувачі у соцмережах.

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З 9 грудня рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці закрили на пів року на час ремонту перегінного тунелю. Для громадян міста це спричинило певні труднощі, адже до роботи або дому можна дістатися лише наземним транспортом.

Користувачі соцмереж створили вже багато мемів та жартів про закриття станцій метро. Тепер штучний інтелект показав, як бачить станції метро під водою.

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На цих фото є і люди, і коні, і новорічні прикрашені ялинки, і ковзанка, і торговельний центр. Також, звісно, рейки та потяги з назвою станцій метро, які наразі закриті.

Фото «Голосіївської» прикрасили ялини.

Станцію «Виставковий центр» штучний інтелект зобразив із прикрашеними новорічними ялинками та ковзанкою.

На фото станції «Іподром» зображені коні.

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На зображенні кінцевої станції «Теремки» з'явився ТРЦ «Республіка».

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

До слова, у Києві над тунелем метро «Деміївська», що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони.