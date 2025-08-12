«Межигір'я Януковича» по-угорськи: скандал з маєтком Орбана викликав протести

Уряд та сам Орбан неодноразово заявляли, що комплекс у Хатванпусті є лише «фермою» його батька

В Угорщині спалахнув скандал через маєток Орбана з приватним зоопарком, який порівняли з «Межигір'ям» Януковича

В Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фотографії недобудованого маєтку, який пов’язують із прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Маєток розташований у Хатванпусті та, за даними опозиції, має пальмовий сад і приватний зоопарк із зебрами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HVG.

Цей інцидент викликав суспільне обурення, а угорські журналісти прирівняли атмосферу навколо нього до ситуації, коли протестувальники вперше потрапили до резиденції експрезидента України Віктора Януковича.

Фото: Hadházy Ákos

Уряд та сам Орбан неодноразово заявляли, що комплекс у Хатванпусті є лише «фермою» його батька. Проте, за словами Акоша Хадхазі, фотографії свідчать про інше. На них, зокрема, видно:

підземний коридор, що з’єднує будівлі;

нагрівальний кабель під дорожнім покриттям парку;

приватний зоопарк з екзотичними тваринами, такими як зебри, антилопи та буйволи.

Депутат стверджує, що для будівництва резиденції були знесені класицистичні пам’ятки архітектури. Крім того, отримані ним енергетичні сертифікати свідчать, що документи оформлювалися для житлового будинку, а не для ферми.

фото: hvg

Акош Хадхазі організував «екскурсію» до маєтку, на яку прийшли тисячі людей, щоб на власні очі переконатися у правдивості звинувачень.

Голова опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, головний політичний опонент Орбана, пообіцяв, що в разі приходу до влади ініціює розслідування щодо активів усіх колишніх членів уряду, включно з маєтком у Хатванпусті. Він заявив, що розслідування охопить видані дозволи та допити робітників, які працювали на об'єкті.

Нагадаємо, в Угорщині затримали чоловіка, який в інтернеті намагався знайти кілера для скоєння замаху на прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

За наявними даними, чоловік зареєструвався на вебсайті, що розміщений на іноземному сервері, з метою знайти особу, яка за грошову винагороду погодиться вбити прем'єр-міністра Угорщини.