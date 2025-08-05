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Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста
Мер Івано-Франківська вигнав активіста з засідання прийому громадян 4 серпня
колаж: glavcom.ua

Міський голова Івано-Франківська вилаявся на громадського активіста та вигнав з прийому

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час проведення прийому громадян 4 серпня влаштував скандал з одним з присутнім. Мер назвав активіста Богдана Козака, який прийшов на прийом за запрошенням голови ОСББ, «громадським довбой**ом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Богдана Козака.

На прийом громадян до міського голови Марцінківа прийшла голова ОСББ «Млинарська» Тетяна Кульпа щодо питання користування землею для обслуговування будинку. За запрошенням Кульпи, на засідання прийшов громадський активіст Богдан Козак. Під час обговорення питання міський голова Івано-Франківська почав ображати чоловіка та відмовився з ним спілкуватися.

«Я з вами не хочу говорити, тому що ви хамите, обзиваєтеся і ви мене особисто образили. Ви плакати тримаєте, двері вибивали, тому я говорити з вами не хочу», – зазначив Марцінків.

Міський голова відповів Богдану Козаку на слова, що він є «громадським активістом»:

«Ви не громадський активіст. Ви громадський дов-б», – заявив Марцінків.

Після цього мер Івано-Франківська наказав представникам муніципальної варти виставити з приміщення Богдана Козака.

Згодом він розповів у соцмережах про цей інцидент:

«Мер ніби «сказився». У мою сторону пролунали лайка нецензурна, обзивання, звинувачення, що я отримую якісь гроші від якихось відділів і т.д. За вказівкою мера муніципальні працівники в кількості трьох осіб мене насильно вивели із залу.

Викликавши поліцію, я написав заяву про перешкоджання діяльності громадському діячу та застосування сили до мене. Ймовірно, що така неадекватна реакція Руслана Марцінківа обумовлена саме неочікуваною моєю присутністю. Він, виявляється, злопам'ятна людина, яка не може терпіти прямих та правдивих запитань, не може спокійно сприймати думки інших співрозмовників, принижуючи та ображаючи інших людей, своїх виборців», – зазначив Козак.

Нагадаємо, Калуський міськрайонний суд наклав мінімальне адміністративне стягнення на муніципального інспектора, який на Поливаний понеділок вирішив розігнати дітей біля фонтану пострілом із холостого пістолета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду.

Інцидент трапився близько 16:15 на площі Героїв, біля фонтану. Як виявилося, інспектор намагався розігнати велику групу підлітків, які набирали воду з фонтану й обливалися. Разом із напарником вони зробили дітям зауваження, але ті не відреагували. Тоді чоловік здійснив холостий постріл із пістолета, чим привернув до себе увагу та порушив громадський спокій.

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Теги: активісти скандал Івано-Франківськ Руслан Марцінків

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