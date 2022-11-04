Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото)

Класи на колесах можуть стати тимчасовою заміною зруйнованим закладам освіти

В Україні, де рашисти цілеспрямовано завдають ударів по закладах освіти та знищують їх, можна взяти на озброєння досвід США і обладнати під навчальні приміщення трейлери. Такі модульні класи користуються популярністю у США через відсутність місця для навчання дітей. Таке цікаве вирішення проблеми запропонувала журналістка Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці у Facebook.

Класи на колесах у США обладнують санвузлом, а взимку опалюють електрикою чи деревними брикетами. Однак до перемоги України такий варіант для застосування не найоптимальніший, адже укриттів такі приміщення не мають.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено понад 2500 закладів освіти.

До слова, за кордоном продовжують навчання майже півмільйона дітей.