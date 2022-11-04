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Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото)
Трейлери використовують як альтернативу традиційним будівлям
фото з відкритих джерел

Класи на колесах можуть стати тимчасовою заміною зруйнованим закладам освіти

В Україні, де рашисти цілеспрямовано завдають ударів по закладах освіти та знищують їх, можна взяти на озброєння досвід США і обладнати під навчальні приміщення трейлери. Такі модульні класи користуються популярністю у США через відсутність місця для навчання дітей. Таке цікаве вирішення проблеми запропонувала журналістка Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці у Facebook.

Класи на колесах у США обладнують санвузлом, а взимку опалюють електрикою чи деревними брикетами. Однак до перемоги України такий варіант для застосування не найоптимальніший, адже укриттів такі приміщення не мають.

Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото) фото 1
Де вчити дітей, якщо школа зруйнована? Українці можуть скористатися досвідом США (фото) фото 2

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено понад 2500 закладів освіти.

До слова, за кордоном продовжують навчання майже півмільйона дітей.

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Теги: школа українці навчання Facebook озброєння рашисти

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