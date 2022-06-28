Кабмін змінив тривалість майбутнього навчального року

Невеликі зміни у тривалості навчального року

Під час воєнного стану навчальний рік матиме іншу тривалість

Кабінет Міністрів України визначив тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану, ідеться в постанові Кабміну.

Почнеться навчальний рік 2022-2023 першого вересня 2022 року, а закінчиться 30 червня 2023 року.

Також головам місцевих військових адміністрацій і керівникам навчальних закладів доручили організувати початок навчального року залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.

Також Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури.

Крім того, у школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги.