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    Наука та освіта

    Кабмін змінив тривалість майбутнього навчального року

    Невеликі зміни у тривалості навчального року - Кабмін змінив тривалість майбутнього навчального року
    Невеликі зміни у тривалості навчального року
    фото з відкритих джерел

    Під час воєнного стану навчальний рік матиме іншу тривалість

    Кабінет Міністрів України визначив тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану, ідеться в постанові Кабміну.

    Почнеться навчальний рік 2022-2023 першого вересня 2022 року, а закінчиться 30 червня 2023 року.

    Також головам місцевих військових адміністрацій і керівникам навчальних закладів доручили організувати початок навчального року залежно від безпекової ситуації в регіоні.

    Нагадаємо, через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.

    Також Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури.

    Крім того, у школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги.

    Теги: Кабмін росія окупанти війна навчання Україна університет окупація навчання, школа, освіта #stoprussia
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    Кабмін змінив тривалість майбутнього навчального року