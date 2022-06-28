Кабмін змінив тривалість майбутнього навчального року
Під час воєнного стану навчальний рік матиме іншу тривалість
Кабінет Міністрів України визначив тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану, ідеться в постанові Кабміну.
Почнеться навчальний рік 2022-2023 першого вересня 2022 року, а закінчиться 30 червня 2023 року.
Також головам місцевих військових адміністрацій і керівникам навчальних закладів доручили організувати початок навчального року залежно від безпекової ситуації в регіоні.
Нагадаємо, через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.
Також Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури.
Крім того, у школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги.