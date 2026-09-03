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Кадрова чистка в університеті Поплавського: співробітники вимагають перевірити дії нового в.о. ректора

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кадрова чистка в університеті Поплавського: співробітники вимагають перевірити дії нового в.о. ректора

Працівники КНУКіМ вимагають перевірити дії Комарніцького

У Київському національному університеті культури і мистецтв розгортається новий кадровий конфлікт. Надія Брояко, Микола Крипчук та Ірина Іващенко звернулися до Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України та вимагають перевірити законність кадрових рішень виконувача обов’язків президента університету Ігоря Комарніцького. Про це повідомляє dsnews.ua.

За словами авторів звернення, Комарніцький здійснює дії щодо звільнення та дострокового припинення контрактів із завідувачами кафедр, з якими укладені чинні п’ятирічні контракти. У зв’язку з цим вони вимагають перевірити кожен випадок припинення трудових відносин, відповідні накази, трудові контракти, рішення Вченої ради та дотримання вимог трудового законодавства.

Працівники ВНЗ називають те, що відбувається в університеті, кадровою зачисткою. Вони вважають, що кадрові рішення щодо працівників, які мають професійний авторитет, можуть бути пов’язані зі спробою сформувати контрольований склад колективу напередодні обрання нового керівника КНУКіМ.

Водночас представники університету вимагають провести незалежну правову та профспілкову перевірку можливих порушень, конфлікту інтересів та зловживання службовими повноваженнями.

Також вони просять перевірити правові підстави дій самого Ігоря Комарніцького щодо дострокового припинення контрактів із завідувачами кафедр. Зокрема, йдеться про необхідність встановити, чи мав виконувач обов’язків президента КНУКіМ відповідні повноваження та чи були передбачені законом і контрактами підстави для таких рішень.

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Окремо працівники КНУКіМ порушують питання щодо дій первинної профспілкової організації університету та її голови Петра Богоноса. Вони просять оцінити належність захисту трудових прав працівників і дії профспілки в ситуації, що склалася.

Представники ВНЗ просять профспілку взяти ситуацію на контроль, за необхідності звернутися до Державної служби України з питань праці та, у разі встановлення порушень, вжити заходів для скасування незаконних кадрових рішень і сприяти поновленню працівників.

Таким чином, автори звернення вимагають перевірити не лише окремі випадки дострокового припинення контрактів із завідувачами кафедр, а й правові підстави кадрових рішень виконувача обов’язків президента КНУКіМ та дії профспілки щодо захисту трудових прав працівників.

Теги: скандал Михайло Поплавський університет конфлікт

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