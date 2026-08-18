Білий дім накинувся на журналістку після незручного питання Трампу

Кореспондентка попросила Трампа прокоментувати слова сенатора про його помічницю Наталі Гарп

Білий дім публічно атакував старшу кореспондентку CNN у Білому домі Крістен Голмс після її запитання президенту США Дональду Трампу. В одному з дописів адміністрація навіть згадала дітей журналістки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Голмс попросила Трампа прокоментувати заяву сенатора-демократа від Джорджії Джона Оссоффа. Напередодні політик заявив, що президент «не хоче виконувати свою роботу», натомість хоче «будувати свій бальний зал і подорожувати з Наталі». Йшлося про помічницю президента Наталі Гарп та її близькість до Трампа.

Згодом акаунт Білого дому Rapid Response опублікував відео розмови та назвав Голмс «ганьбою для професії». Її запитання представники адміністрації назвали «дешевим випадом» проти співробітниці Білого дому.

Пізніше в акаунті з'явився ще один допис, адресований Голмс. У ньому представники Білого дому згадали її дітей. «Колись ваші діти натраплять на ваше огидне та нелюдське запитання. Їм буде огидно й соромно, що їхній батько чи мати можуть бути такими бездушними та мстивими. Це досить тривожно», – йшлося в повідомленні.

Сам Трамп також розкритикував журналістку під час зустрічі. Спочатку він кілька разів наказав їй замовкнути та назвав «дуже неповажною». Дізнавшись, що Голмс працює на CNN, президент назвав телеканал і саму журналістку «фейковими».

CNN виступив на захист своєї кореспондентки, назвавши Голмс однією з найбільш шанованих і досвідчених журналісток, які висвітлюють роботу Білого дому. У телеканалі заявили, що вона поставила президенту «складне, актуальне та важливе для новин запитання».

«Державні службовці мають право оскаржувати матеріали, з якими вони не погоджуються, але особисті нападки на журналістів за те, що вони ставлять запитання, є негідними цієї посади та несумісними з принципами вільної преси», – заявили в CNN.

Нагадаємо, раніше Трамп накинувся на журналістку CNN Кейтлан Коллінз після її запитання про справу сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Американський президент назвав кореспондентку «найгіршою репортеркою» та заявив, що CNN нібито не має довіри серед глядачів.

Також Трамп потрапив у скандал через образу журналістки Bloomberg. Під час спілкування з пресою на борту президентського літака репортерка поставила йому запитання про оприлюднення матеріалів у справі Епштейна. У відповідь президент США перервав її словами: «Тихо. Тихо, свинко».