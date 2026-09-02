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Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 2 вересня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо дій під час повітряних тривог, зокрема зміни в роботі транспорту та інших сфер життєдіяльності міст. У Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР, унаслідок якої двоє працівників Служби безпеки отримали вогнепальні поранення. «Главком» зібрав головні події дня 1 вересня.

Україна змінює правила під час повітряних тривог

Президент Володимир Зеленський анонсував п'ять рішень щодо зміни правил реагування на повітряні тривоги через нову тактику російських атак. В Україні планують запровадити два рівні загрози: жовтий – у разі нальоту дронів та червоний – у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістики, або масованої атаки. 

Під час жовтого рівня за визначеними критеріями зможуть продовжувати роботу бізнес, державні та соціальні установи.

Окремі зміни готують для Києва: під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю, а кількість наземного транспорту мають збільшити. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, а іншим містам запропонують переглянути її тривалість відповідно до безпекової ситуації. 

Перестрілка у Києві

Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026 фото 1
фото з соцмереж

У Києві стався збройний конфлікт між співробітниками СБУ та ГУР Міноборони. За даними Офісу генпрокурора, під час проведення слідчих дій у справі про підготовку теракту група осіб, серед яких були співробітники ГУР, намагалася перешкодити роботі працівників СБУ. Під час інциденту було застосовано зброю, є поранені.

Обставини події з'ясовують ДБР та Офіс генпрокурора. Глава Офісу президента Кирило Буданов закликав провести ретельне та неупереджене розслідування інциденту.

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію між окремими підрозділами СБУ та ГУР «абсолютно ганебною» та заявив, що в обох спецслужбах мають провести внутрішні розслідування. За його словами, також мають бути ухвалені кадрові рішення щодо учасників конфлікту.

Росія атакувала низку регіонів України

Руйнування в Національному університету харчових технологій у Києві
Руйнування в Національному університету харчових технологій у Києві
фото з Facebook-сторінки Андрія Бутенка

Протягом 2 вересня російські війська атакували низку регіонів України. Окупанти вдарили по Національному університету харчових технологій в центрі Києва просто під час занять. Серед студентів та викладачів постраждалих немає.

На Рівненщині російський дрон зруйнував приватний будинок і господарську споруду, у Житомирі пошкоджено цивільну інфраструктуру, а на Вінниччині внаслідок атаки є поранені. Російський дрон також влучив біля пасажирського потяга Одеса – Дніпро, однак людей встигли завчасно евакуювати.

У Дніпрі окупанти атакували продуктові склади – є загиблий та поранені. Крім того, російська атака повністю знищила новий центральний склад мережі Okwine та дистриб'ютора Wine Hunters. Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого без електропостачання залишилися близько 350 тис. родин.

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ

Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026 фото 2
фото: ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив 38-річного бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Раніше він очолював 20-й армійський корпус, який, зокрема, відповідає за оборону ділянки фронту на Дніпропетровщині.

Заїць є вихідцем із Десантно-штурмових військ, командував 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, а у 2014 році під час окупації Криму очолював розвідувальну роту 25-ї повітрянодесантної бригади. Тоді його підрозділ близько місяця залишався заблокованим російськими військовими, але не погодився на їхні умови, після чого Заїць вивів бійців на материкову Україну.

Інші важливі новини:

  • Україна офіційно попередила міжнародну авіацію про небезпеку польотів над Росією.
  • Зеленський направив до Ради два законопроєкти, спрямовані на боротьбу із шахрайськими кол-центрами.
  • Міністр фінансів США звинуватив Україну у світовому енергетичному шоку.
  • Російський військовий вертоліт розбився на Сахаліні.
  • Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом.
  • На залізничному вокзалі в німецькому Дюссельдорфі стався вибух, серед постраждалих є україці.

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Теги: вибух метро Міноборони Одеса Дніпро бізнес прокурор вертоліт Володимир Зеленський розслідування будинок Кирило Буданов правила поранення конфлікт

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