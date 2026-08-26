Сирський вступив до Національного університету оборони

Джерело в оточенні Сирського повідомило, чим займатиметься колишній головнокомандувач

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Зазначається, що після звільнення Олександр Сирський пройшов плановий медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (Університет оборони належить до системи Сил оборони України).

«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя – систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», – зауважило джерело в оточенні Сирського.

За даними видання, наразі колишній головнокомандувач «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Сирського та визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський детально пояснив причини звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова та колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, між ними виник серйозний конфлікт.