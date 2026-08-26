Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сирський вступив до Національного університету оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сирський вступив до Національного університету оборони
Після звільнення Сирський пройшов плановий медичний огляд
фото: Олександр Сирський/Telegram

Джерело в оточенні Сирського повідомило, чим займатиметься колишній головнокомандувач

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Зазначається, що після звільнення Олександр Сирський пройшов плановий медичний огляд та був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (Університет оборони належить до системи Сил оборони України).

«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя – систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», – зауважило джерело в оточенні Сирського.

За даними видання, наразі колишній головнокомандувач «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Сирського та визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський детально пояснив причини звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова та колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, між ними виник серйозний конфлікт. 

Читайте також:

Теги: університет Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подання заяв до аспірантури триватиме до 7 вересня замість 25 серпня
Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру
6 серпня, 12:29
Понад 93% вступників на бюджет потрапили до вишу за одним із трьох найвищих пріоритетів
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
14 серпня, 22:10
82-річна киянка дала поради молодшому поколінню
82-річна ексвикладачка київського університету розкрила свою пенсію
18 серпня, 14:56
Казахський дослідницький університет штучного інтелекту QAIRU в Астані
Казахстан відкриває перший університет штучного інтелекту
20 серпня, 17:22
КПІ імені Ігоря Сікорського став лідером серед державних університетів Києва за кількістю поданих заяв
Які державні університети Києва зібрали найбільше заяв: рейтинг
22 серпня, 10:00
Римма Зюбіна: «У нашому суспільстві взагалі тема харасменту ніколи не піднімалася»
Проблема харасменту в театрі. Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому юні актриси стають мовчазними жертвами
Вчора, 12:23
Дисциплінованість і наполегливість допомогли Олені закінчити американську школу у 77 років
Українка у 77 років закінчила школу в США
2 серпня, 19:33
Університет сформував повний цикл технічної освіти
«Метінвест Політехніка» випустила перших бакалаврів після евакуації з Маріуполя
28 липня, 13:42
Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду
Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду
17 серпня, 13:40

Суспільство

Сирський вступив до Національного університету оборони
Сирський вступив до Національного університету оборони
Військові не втратять грошове забезпечення через тривале лікування: що змінилося
Військові не втратять грошове забезпечення через тривале лікування: що змінилося
Місячний календар стрижок на вересень 2026 року: коли найкращі дні для зміни зачіски
Місячний календар стрижок на вересень 2026 року: коли найкращі дні для зміни зачіски
Українка заспівала «Рідна мати моя» під час суду в Москві: її карають за донати ЗСУ (відео)
Українка заспівала «Рідна мати моя» під час суду в Москві: її карають за донати ЗСУ (відео)
Український бізнес отримає до €200 тис. на підготовку фахівців
Український бізнес отримає до €200 тис. на підготовку фахівців
«Це перші». У російській балістичній ракеті знайшли деталь французького виробництва
«Це перші». У російській балістичній ракеті знайшли деталь французького виробництва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
80K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua